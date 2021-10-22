美系外資首評喊買欣興、南電 景碩獲調高目標價

美系外資看好ABF循環週期將可看到2025年，預估這段期間內將呈現供不應求的情況，認為現在利了結還太早，首度將欣興（3037）、南電（8046）納入追蹤個股，給予加碼評等，目標價分別上看190元、580元；另一檔ABF景碩（3189）則是獲得美系外資調高目標價至290元，且重申加碼。

美系外資表示，ABF在2011年因PC需求見頂開始呈現下行週期，直到2016~2017年才觸底反彈，ABF基板供應商在產業週期下行時都出現虧損，因此供應商在新產能的資本支出上抱持謹慎態度，造成目前嚴重供不應求。

美系外資預估ABF今年供需缺口約20%，且看好ABF基板市場到2025年都將呈現供不應求；美系外資認為，推升這波ABF上升週期的需求包括伺服器、基站、汽車、個人電腦等，目前半導體公司正與基板供應商簽訂長期協議(LTA)，確保2023年甚至更晚之前不會開放產能。

美系外資指出，半導體公司以補貼或共同投資方式與基板供應商簽訂長期協議，，將延長能見度，未來幾年需求應該非常強勁，推動三家公司未來幾年的毛利率擴張。

美系外資看好欣興、景碩及南電2020～2023年營收年複合成長率20%； 2020～2023年獲利年複合成長率將達63%，決定首評欣興、南電，給予加碼評等，目標價分別上看190元、580元；景碩則是重申加碼評等，目標價由230元調高至290元。