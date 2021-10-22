皇翔賣萬海、長榮虧8,588萬 網友諷：炒房賺的拿去虧

皇翔（2545）公告處分兩檔航運股，賣出萬海（2615）1,522張，損失2,365.2萬元，賣出長榮（2603）2,550張，損失6,223.3萬元，合計虧損達8,588.5萬元，大咖也跳船，引來網友在PTT上熱議，有人感慨「連大戶都不玩了，真的要沉船了」，有人認為，「傻傻的，賠的是買他們家房子的人吧，轉嫁」、也有人戲稱「炒房賺的拿去虧，噗哧」。

皇翔在21日公告處分萬海股票，在8月27日至10月21日合計賣出萬海1,522張，每股平均價格205.27元，交易金額3.12億元，處分損失2,365.2萬元，目前仍持有899張。

另外，皇翔在8月13日至10月21日處分長榮股票2,550張，每股平均價格120.48元，交易金額3.07億元，處分損失6,223.3萬元，截至目前仍持有長榮2,590張。

貨櫃三雄從7月初的股價高點下滑以來，跌幅相當大，不少水手都受到重傷，近期更多人相繼發出畢業，皇翔最新公告賣出兩檔貨櫃股損失8,588.5萬元，但先前在航運股上也曾獲利逾2億元。

皇翔在航運股上的操作損益，引來網友熱議，有人認為「應該算最頂的畢業文」、、「連大戶都不玩了，真的要沉船了」；也有網友說「再不下船真的要當水鬼嗎」、「多頭大戶跳船」、「龍哥：最大韭菜清理完畢，準備大反攻」、「好厲害 賣在反彈破底前，算有點長視了」。

還有網友直言，「對皇翔來說有重傷?」、「賺2億虧8500萬還是賺，水手自我安慰中」、「賠錢了沒關係，房子賣貴一點」、「傻傻的，賠的是買他們家房子的人吧，轉嫁」、「沒關係8500什麼零頭，賣不到10戶就回來了，炒房萬歲~~」、「咦，前面處分獲利2億多，後來處分賠8000萬，不是還賺嗎？新手看不懂」。

還有網友表示，「不值得同情，房子賣貴一點照樣有房奴買單」、「從別的地方挖來補就好了」，另外有網友指出，「皇翔也還有均價122的陽明」、「皇翔陽明都沒賣的話，也是賠8000多萬」、「皇翔還有四千張未賣，也是賠錢貨」。

貨櫃三雄今（22）日則是開高走低，股價由紅翻黑，長榮盤中跌幅逾2%，陽明（2609）盤中跌幅逾3%，萬海盤中跌幅逾3%。