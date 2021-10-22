富邦媒迎雙11超狂購物節 盤中股價再逼近1,900元

富邦媒（8454）先前受大股東賣股利空影響，股價一度跌破1,500元關卡，來到1,440元，不過，近期股價再度轉強，反應雙11檔期即將上檔，吸引買盤提前進駐卡位，今（22）日盤中重新站回1,800元大關，來到1,885元，漲幅近6%，來到近三周高點。

富邦媒趕在雙11檔期前，推出「momo卡」「極燦黑」新卡面，瞄準時下最夯低調奢華風，提供會員更多元的用卡選擇。富邦媒總經理谷元宏表示，2019年momo卡上市至今，卡友專屬的筆筆高回饋率、即辦即用的便利體驗皆備受會員青睞，預估截至11月發卡數將突破50萬大關。

谷元宏表示，時下數位浪潮興起，零接觸、無現金交易日趨成熟，momo站內高達8成以上的消費來自於信用卡，此次推出「極燦黑」卡面momo卡，以極簡的質感設計滿足不同客群用卡喜好，即是期望迎來更多會員加入卡友行列。

看好電商旺季登場，近期有外資提升富邦媒評等至買進，主要是看好，富邦媒銷售增長潛力強於預期，尤其台灣電商占整體消費的滲透率仍不高，富邦媒市占亦可望持續攀升，將是未來三年營收向上的主要動能。

短期來看，振興五倍券10月8日開始已可在線上平台使用，加上電商年度最強盛宴即將登場，momo雙11超狂購物節將於10月28日鳴槍起跑，今年可望再度刷新歷史紀錄，同時推升富邦媒全年營收再衝新高。