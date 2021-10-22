快訊

詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

富邦媒迎雙11超狂購物節 盤中股價再逼近1,900元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
富邦媒近期股價轉強，反應雙11檔期即將上檔，吸引買盤提前進駐卡位。 圖／富邦媒提供
富邦媒近期股價轉強，反應雙11檔期即將上檔，吸引買盤提前進駐卡位。 圖／富邦媒提供

富邦媒（8454）先前受大股東賣股利空影響，股價一度跌破1,500元關卡，來到1,440元，不過，近期股價再度轉強，反應雙11檔期即將上檔，吸引買盤提前進駐卡位，今（22）日盤中重新站回1,800元大關，來到1,885元，漲幅近6%，來到近三周高點。

富邦媒趕在雙11檔期前，推出「momo卡」「極燦黑」新卡面，瞄準時下最夯低調奢華風，提供會員更多元的用卡選擇。富邦媒總經理谷元宏表示，2019年momo卡上市至今，卡友專屬的筆筆高回饋率、即辦即用的便利體驗皆備受會員青睞，預估截至11月發卡數將突破50萬大關。

谷元宏表示，時下數位浪潮興起，零接觸、無現金交易日趨成熟，momo站內高達8成以上的消費來自於信用卡，此次推出「極燦黑」卡面momo卡，以極簡的質感設計滿足不同客群用卡喜好，即是期望迎來更多會員加入卡友行列。

看好電商旺季登場，近期有外資提升富邦媒評等至買進，主要是看好，富邦媒銷售增長潛力強於預期，尤其台灣電商占整體消費的滲透率仍不高，富邦媒市占亦可望持續攀升，將是未來三年營收向上的主要動能。

短期來看，振興五倍券10月8日開始已可在線上平台使用，加上電商年度最強盛宴即將登場，momo雙11超狂購物節將於10月28日鳴槍起跑，今年可望再度刷新歷史紀錄，同時推升富邦媒全年營收再衝新高。

富邦媒 momo

延伸閱讀

富邦媒9月營收 同期新高

富邦媒股價飆 大股東賣股

疫後大贏家！解密momo出貨為何比PChome快、真正目標是全聯？

相關新聞

富邦媒迎雙11超狂購物節 盤中股價再逼近1,900元

富邦媒（8454）先前受大股東賣股利空影響，股價一度跌破1,500元關卡，來到1,440元，不過，近期股價再度轉強，反應...

大同進軍電動巴士 先鎖定國內市場

大同（2371）總經理何春盛昨（21）日表示，大同不會缺席國際電動車市場浪潮，將鎖定國內電動巴士市場切入，立足台灣後，看...

PVC陸廠減產 長線報價看升

市場人士表示，大陸相關省份自上個月開始加強「能耗雙控（能源消耗總量和強度雙控）」政策，並採取限電和停電措施，導致PVC產...

PVC漲不停 台塑、華夏樂

根據石化權威機構Platts昨（21）日最新出爐的遠東區泛用樹脂報價，PVC（聚氯乙烯）、LDPE（低密度聚乙烯）價格持...

燁輝攻美太陽能鋼材 迎轉單

美國加速開發太陽能產業，在抵制大陸的前提下，轉單台廠效應正式引爆，燁輝（2023）的「光支彩」太陽能支架高度受惠，單是太...

八貫Q3報喜 三率三升

TPU機能布暨成品大廠八貫（1342）面對原料、運費等成本上漲的逆風，向客戶漲價成功，昨（21）日公布第3季毛利率回到2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。