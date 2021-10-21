財政部再度申讓中再保持股 25日起執行

中再保（2851）第二大股東財政部賣股不停歇，今天晚間財政部再度申讓中再保持股2,000張，這是今年來財政部第八次申讓持股，至本次為止累計申讓3萬張，前七次累計實際賣出2.2萬多張。本次申讓下周一（25日）起開始執行，如果本次申讓順利全數處分，財政部今年累計賣中再保近2.5萬張，剩下持股9.27萬張，持股比降到15.7% 。

中再保今天收盤價為28.45元，今年來累計漲幅超過25%。

財政部高層官員晚間對此表示，財政部每年持續編列中再保釋股預算，並經立法院通過，未來仍將持續釋股作業，選任董事則將順勢而為，若持股比下降到一定程度，不足以選上董事即退出中再保董事會。

據了解，早在2004年財政部就將中再保釋股收入預算編入部分年度的民營化基金預算，而立法院為避免財政部釋股恐有賤賣之虞導致傷害國庫權益，則曾決議財政部釋股中再保，須在市場價格高於季平均價及年平均價等前提下方可處分實現獲利，此一釋股方向和原則延續迄今。今年來中再保股價隨台股大盤創高，一度於7月間來到34.4元，財政部也在7月大賣6,700張中再保。

如以最近五年來看，財政部每年都在公開市場申讓賣出中再保持股，今年來累計已處分2.2萬餘張，申讓次數、賣股數均最為積極，之前則以2017年賣出約7,000多張最多。

目前財政部共握有兩席中再保一般董事，中再保的最大股東則是長榮（2603）集團，根據中再保公布最新十大股東資料，長榮集團包含長榮國際、儲運、海運、航空等，共計持有中再保約六成，董事席次過三分之二。