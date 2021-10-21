快訊

威力彩頭獎開出！獎落「這縣市」 一人獨得5.96億元

十五位美麗島辯護律師「誰是特務」 施明德：誰不是？

財政部再度申讓中再保持股 25日起執行

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

中再保（2851）第二大股東財政部賣股不停歇，今天晚間財政部再度申讓中再保持股2,000張，這是今年來財政部第八次申讓持股，至本次為止累計申讓3萬張，前七次累計實際賣出2.2萬多張。本次申讓下周一（25日）起開始執行，如果本次申讓順利全數處分，財政部今年累計賣中再保近2.5萬張，剩下持股9.27萬張，持股比降到15.7% 。

中再保今天收盤價為28.45元，今年來累計漲幅超過25%。

財政部高層官員晚間對此表示，財政部每年持續編列中再保釋股預算，並經立法院通過，未來仍將持續釋股作業，選任董事則將順勢而為，若持股比下降到一定程度，不足以選上董事即退出中再保董事會。

據了解，早在2004年財政部就將中再保釋股收入預算編入部分年度的民營化基金預算，而立法院為避免財政部釋股恐有賤賣之虞導致傷害國庫權益，則曾決議財政部釋股中再保，須在市場價格高於季平均價及年平均價等前提下方可處分實現獲利，此一釋股方向和原則延續迄今。今年來中再保股價隨台股大盤創高，一度於7月間來到34.4元，財政部也在7月大賣6,700張中再保。

如以最近五年來看，財政部每年都在公開市場申讓賣出中再保持股，今年來累計已處分2.2萬餘張，申讓次數、賣股數均最為積極，之前則以2017年賣出約7,000多張最多。

目前財政部共握有兩席中再保一般董事，中再保的最大股東則是長榮（2603）集團，根據中再保公布最新十大股東資料，長榮集團包含長榮國際、儲運、海運、航空等，共計持有中再保約六成，董事席次過三分之二。

財政部 長榮集團

延伸閱讀

海關查扣國安私菸9797條 少校吳宗憲索賠708萬敗訴

習近平房產稅改革傳受阻 30試點減為10城

影／陳柏惟罷免案23日投票 選票已安全運至各區公所

學者籲課世代正義稅 財政部：先看房地合一2.0成效

相關新聞

買股抗通膨 台積電吹起反攻號角

受到通膨壓力影響，資本市場多空未明，台積電釋出產業正向消息無疑是一劑強心針，也給了科技股回神的契機，具發展趨勢的產業包括半導體、IC載板都是可留意的族群。

台股萬七得而復失收漲1.69點 三大法人買超76.3億

台股今（21）日一度衝達17,026.89點，收復萬七關卡，可惜買氣不繼下大盤指數漲勢收斂，盤中一度翻黑至16,873....

電動車趨勢 郭董生日禮物藏飆股

每個時代都有代表性人物，過去電腦時代的首富是比爾蓋茲，接著由電商龍頭亞馬遜的貝佐斯超車，現在世界首富是電動車龍頭特斯拉的執行長馬斯克，身價已相當於比爾蓋茲和巴菲特兩人的財富總和，賣電動車成為世界首富...

買盤追價無力 台股收16,889點

台股今（21）日早盤氣氛樂觀，大盤指數一度突破「萬七」點，衝高到17,026點，隨後逐漸向下滑落，午盤左右受到台指期先翻...

碳中和成趨勢 新能源產業得利？

鴻海(2317)科技日，三巨頭駕著新款電動車亮相，可惜股價不給力，包括鴻海、裕隆(2201)、鴻準(2354)、廣宇(2328)、美琪瑪(4721)、乙盛-KY(5243)、康普(4739)全都收黑，不過並不是MIH前景不看好，而是個股近期已漲多或創波段新高，股價趁利多修正。

全球股市籠罩諸多變數 謝金河：行情總在絕望中打出底部

我們常常把「行情總在絕望中誕生」的名言掛在嘴邊，八、九月以來，全球股市籠罩著諸多變數，包括來自中國的反壟斷法，阿里、騰訊、美團等折翼，再到補教業、博弈業受到巨大衝擊，接著恆大跑出大犀牛，再接下來的能耗雙控的限電，中國的變數，加上資訊不太透明，讓全球陷入恐慌的意識。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。