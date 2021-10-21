COP26召開在即 投顧盤點四大投資機會

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）31日登場，各國將尋求加速對抗全球暖化的行動。富蘭克林證券投顧表示，氣候變遷是跨時代的投資趨勢，許多企業已經為低碳經濟做好準備，建議投資人也應超前部署，在投資組合中納入公用事業、基礎建設及全球氣候變遷股票型基金，掌握綠色商機。

富蘭克林坦伯頓基金集團凱利投資團隊ESG主管瑪麗．麥奎倫（Mary Jane McQuillen）表示，COP26四大目標為加速減少溫室氣體排放、保護社會大眾及自然棲息地、推動氣候金融、建立公共及民間資金的合作關係，將勾勒出全球經濟朝低碳經濟邁進的發展藍圖。

富蘭克林證券投顧表示，近期全球能源危機引發通膨及經濟放緩擔憂，可能讓各國重新思考如何在碳中和目標及經濟轉型過程中的陣痛之間尋求平衡點，但能源危機背後實也反映極端氣候的威脅刻不容緩，預期能源短缺荒不會改變各國朝低碳經濟轉型的長線趨勢。由於氣候變遷是跨時代的投資趨勢，許多企業已經為低碳經濟做好準備，建議投資人也應超前部署，不妨依照個人風險屬性，在投資組合中納入公用事業、基礎建設及全球氣候變遷股票型基金，掌握綠色商機。

麥奎倫認為，為了要應對氣候變遷帶來的巨大挑戰，所有產業都必須要為減碳做出貢獻、投資機會也將應運而生，除了替代能源、電動車、公用事業之外，也包括基礎建設、金融服務、食品、科技、工業、化學材料等多元產業，許多公司已經為迎向低碳經濟做好準備，有望成為新世代的投資贏家。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，目前全球基礎建設產業正位於迎向長期成長週期的轉捩點，美國拜登政府力推的重建美好（Build Back Better）計畫，加上全球攜手朝碳中和目標及數位經濟發展之際，基礎建設在電力、運輸、能源儲存及數位傳輸等領域均扮演一席之地，潛藏的基礎建設商機高達兆元，有助於鞏固基礎建設公司的可允許報酬及股利水準，也將驅動這些基礎建設公司的資產規模成長。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆認為，除了COP26之外，看好未來有眾多正面驅動因素將帶動再生能源公司表現，綠黨有望成為德國未來四年聯合政府的成員之一，這將提高德國國內及歐盟對於氣候政策的財政支出，而美國今年稍晚有望推出針對再生能源相關的新法案，歐盟綠色新政（Green Deal）中關於提升能源效率及建築物翻新的支出將於2022年實施。全球迎向低碳經濟的過程中，將讓全球經濟與產業結構面臨重新調整。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利指出，許多公用事業公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網，公用事業公司提高資本投資，有助擴大其費率基礎及未來獲利空間，蘊藏眾多投資機會。現階段側重受管制公用事業，在監管政策的支持下，公用事業的長期獲利及股利成長潛力仍在軌道上。