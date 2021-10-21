歐系外資三因素考量 調降台達電評等及目標價

台達電（2308）遭外資連七賣，合計賣超11,835張，歐系外資最新報告考量三因素，除下修今年、明年每股盈餘預估，且調降台達電評等至中立，目標價由360元調降至250元；台達電今（21）日以平盤254.5元開出，早盤一度拉升至258元，盤中則是翻黑。

歐系外資表示，由於基本材料上漲，在還未將漲價成本轉給客戶前，毛利率將受到影響，預估毛利率趨勢疲軟；另外，下半年營業利率較季節性趨勢低，約與第2季持平；加上部分客戶縮減非IC訂單，下半年銷售成長趨緩；歐系外資下修台達電今年及明年每股盈餘預估，降幅分別為16%、21%。

歐系外資仍看好台達電在電源、自動化、電動汽車等的研發實力，但認為目前約23倍的中高端投資估值，較以今明年獲利預估的22倍本益比、及與5年歷史趨勢約12～27倍相比下，決定調降台達電評等，由原先買進調降至中立，目標價降至250元。

台達電今日以平盤254.5元開出，早盤一度拉升至258元，盤中則是翻黑一度下滑至252元，盤中跌幅0.78%。