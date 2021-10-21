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千金股洗牌 力旺漲停擠下信驊登上股后

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

千金股排名今（21）日再度洗牌，矽智財（IP）廠力旺（3529）衝上漲停2,340元，擠下信驊（5274），登上台股股后，另外，盤中十千金閃現，世芯-KY（3661）一度亮燈漲停衝上1,005元，名列第十大千金股，可惜未能站穩。

力旺受惠於晶圓代工產能吃緊報價調漲，今日以2,190元開高走高，衝上漲停2,340元，平歷史高價，上漲210元，統計今年來股價漲幅達2.93倍。

信驊在擠下大立光（3008）後登上股后，但今日則是被力旺以些微差距擠下，早盤以2,335元開高，盤中翻黑，一度下滑至2,245元，盤中跌幅0.43%。

世芯-KY以914元開低後走高，一度衝達漲停1,005元，成為第十檔千金股，盤中再失守千元，漲幅逾7%。

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