台股開盤上漲16點 台積電漲4元站上600關卡
台股今(21)日開盤上漲16.64點，開盤指數16,904.46點；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價602元。
群益投顧表示，大盤均線初現轉升態勢前(10月中以來)，包括特定買盤(法人)著墨的載板三雄與前波強勢的個別IC設計股、車用零組件股等次產業，為急作價大宗方向。本波大盤反彈結構持續呈現中小型概念股熱絡、大型股強弱分歧、輪動快速的盤勢反彈基礎不甚穩固態勢。
群益投顧說，操作方面，IC設計股、車用零組件股相關概念股不少評價偏高或者題材想像多於實質獲利者，股價短線急漲、甚至拉高至波段高點上下後，基期風險轉增，多空爭議性拉高。現階段操作難度偏高，留意基期、籌碼風險，擇強嚴守技術面操作應對。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言