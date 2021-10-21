永豐金證券攜手櫃買中心 舉辦台灣投資論壇

永豐金證券與證券櫃買中心共同舉辦台灣投資論壇，聚焦在疫情後的變化、綠能優勢、及ESG專題-碳中和議題。櫃買中心主任秘書湯鐵漢表示，今(2021)年全球經濟雖受疫情等影響，但台灣上半年全體上櫃公司仍繳出淨利年成長五成的佳績，具投資吸引力；永豐金證券總經理江偉源則指出，近期熱門ESG-碳議題，是不可忽視的重大議題與挑戰，企業必須有所準備，ESG投資是大趨勢。

台灣投資論壇為期五天，以外資為主要對象，聚焦疫情後變化、綠能趨勢及ESG-碳議題三大主軸。論壇活動安排兩場次關於ESG議題之專題演講，並邀請八家國內表現出色的上櫃公司與外資投資人進行線上對談，介紹台灣優質企業，讓國際投資人可以了解台灣資本市場的穩定良好表現及適宜投資環境。

湯鐵漢致詞表示，今年上半年全體上櫃公司累計營收較去年同期成長19%，稅前淨利增加55%，顯示今年以來上櫃公司基本面穩健成長，透過這次論壇，讓歐洲大型的機構投資人瞭解公司的經營成果；此外，櫃買中心響應推動永續投資之趨勢，編制台灣上櫃永續指數、特選上櫃ESG成長報酬指數、特選上櫃ESG電子菁英報酬指數，讓投資人瞭解櫃買中心持續在協助更多企業朝向永續發展的方向前進。

永豐金證券總經理江偉源表示，疫情給世界帶來巨大的改變，像是區域衝突的增加，原物料上漲使通膨蠢蠢欲動；而氣候變遷問題世界各地天災頻傳，歐洲率先要在2023年針對高汙染行業徵邊境碳稅，「碳」議題將浮上檯面。碳稅的徵收，短期將衝擊企業的獲利，若企業沒有準備，長期競爭力也會受損，台灣是製造出口大國，碳議題對台灣將是一個巨大挑戰。

永豐金證券投入永續的研究已經相當長的時間，除了連續六年舉辦ESG論壇，永豐投顧今年也正式推出以SASB為框架的SinoPac+企業永續評鑑系統，成為國內第一家推出ESG評鑑報告的投顧，未來一年，永豐投顧也會針對企業，從碳衝擊及氣候變遷的角度，持續提供相關評鑑，作為金融市場投資的參考。

在第一場專題演講中邀請到國際公司治理網絡(ICGN)董事 周尚頤博士(Dr. ChristineChow)以「資產管理將如何加速低碳轉型」為題來發表演說，說明低碳經濟將促進資產管理機構加大綠色低碳領域的資產配置。第二場專題演講則邀請資誠永續發展服務公司總經理張瑞婷說明最新永續投資趨勢、國內外相關金融相關法規以及永續資訊揭露的準則。

一系列線上公司座談從即日起持續到22日，提供與會者多元投資面向，在這經濟環境面臨史無前例的挑戰同時，發掘具有投資價值的企業，相關活動開放一般投資人參加，可與永豐金證券窗口聯繫，活動完影片亦可透過證券櫃買中心的影音專區觀看。