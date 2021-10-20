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台積電收盤跌破600元 台股跌12點收16,887點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

台股今(20)日收盤下跌12.85點，收盤指數16,887.82點，成交量2,652.39億元；台積電（2330）今日收盤未能守住600元關卡，收盤下跌2元，收盤價598元。

台股站上月線之後，今日繼續向萬七點關卡挺進，早盤開高至16,973.86點後，拉回修正。電子股今日成交占大盤比重超過六成，欣興（3037）仍是量價俱揚，景碩（3189）、智原（3035）、漢磊（3707）、南電（8046）、朋程（8255）等股展現強勢；聯電（2303）則開高走低，跌幅接近2%，強茂（2481）、台達電（2308）及群創（3481）則走跌。

傳產的人氣族群貨櫃三雄今日持續反彈走勢，盤中漲幅超過2%，陽明（2609）盤中曾重返90元關卡之上，但籌碼面仍凌亂而在午盤過後一路走低；台塑（1301）、亞聚（1308）及台泥（1101）等成交值較大個股的股價走勢疲軟。

群益投顧表示，目前大盤技術面漸利於短多，但季線、半年線仍具反壓，預期將以區間格局為主。現階段個股有輪動表現空間，選擇具題材短多標的，依短期均線變化順勢因應。

台股 個股

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