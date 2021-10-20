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聯電借券餘額大幅攀升 罕見遭列為注意股票

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

聯電（2303）近日股價出現築底走勢，不過，借券餘額卻已持續攀高，甚至遭到台灣證交所列入注意股票，昨(19)日已衝高到43.5萬張，多空雙方開始激戰。

聯電融券餘額自9月29日的24.1萬張一路攀升到10月19日的43.5萬張，相對台積電（2330）借券餘額在同期間由2.9萬張增加到3.3萬張，引起市場投資人關注。聯電這段期間的股價由63元滑落到59.6元，近期在56元附近進行築底。

證交所將聯電列入注意股票，因為10月13日的最近六個營業日借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.65%，且10月13日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為9.69倍。

第一金投顧董事長陳奕光說，從籌碼面來看，聯電借券餘額大幅攀升，顯然借券者等待股價滑落到一定低點才要還券，但股價是否續跌仍有待觀察；從操作策略來看，通常是法人會做套利交易，選擇做多台積電卻同時做空聯電；從基本面分析，台積電的先進製程較被看好，尤其是未來5奈米製程更是被大大看好。

借券賣出 聯電 台積電

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