亞系外資估明年台股上看18,350點 點名看好5檔個股

台股今（20）日在季線壓力下呈現震盪，亞系外資最新報告調高台灣明年GDP預估至3.1%，預估台股明年指數上看18,350點，明年股息殖利率4%，點名看好聯電（2303）、譜瑞-KY（4966）、台達電（2308）、儒鴻（1476）、長榮（2603）等5檔個股，全部給予買進評等。

亞系外資在最新出爐的台股策略報告中表示，台股企業獲利保持彈性，在疫情控制，加上政府消費券的刺激，將帶動經濟復甦；另外，全球晶片短缺的情況將繼續支撐台灣的貿易和GDP成長，預估台灣明年GDP成長從原預估的2.6%調高至3.1%。

亞系外資預估台股明年底指數目標18,350點，與目前指數相比約有8.6%上漲空間，另外，亞系外資強調台股明年的高股息收益率為4%，是該地區最高。

亞系外資點名看好第3季獲利表現佳的5檔個股，預估將在未來顯現穩健的收益和前景，全部給予買進評等，目標價部分，聯電為95元、譜瑞-KY為2,300元、台達電為365元、儒鴻為690元、長榮為185元。