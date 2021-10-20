臉書「元宇宙」好熱！宏達電漲停鎖死、5天漲幅近3成

「元宇宙」商機大家搶，美國科技巨擘臉書宣布，預計未來5年內在歐盟徵才1萬人，打造「元宇宙」，微軟、Google等大廠也是積極搶進，「元宇宙」熱潮，帶動宏達電（2498）近期的漲勢，從新品發表前股價開始走升，今（20）日開低走高衝上漲停43.9元鎖死，市價及漲停追買單逾1.5萬張，統計短短5個交易日，漲幅達29.3%。

臉書、微軟、遊戲業者Roblox、Epic Games等企業大舉搶進「元宇宙」，臉書繼9月承諾將投資5,000萬美元，打造「元宇宙」之後，再宣布未來5年將在歐盟各國招聘高級工程師，徵才目標鎖定德國、法國、義大利、西班牙、波蘭、荷蘭及愛爾蘭等。

「元宇宙」商機誘人，吸引大廠投入，宏達電積極在VR領域布局多年，當然也不落後，新品HTC VIVE Flow，是首款結合手機使用情境，且提供完整VR應用內容的沉浸式VR眼鏡，宏達電亞太區總經理黃昭穎強調，這款新品的銷售將是VIVE系列中最好的一款。

宏達電搶搭「元宇宙」商機，且看好新品的銷售，持續推升連日來股價走高，統計從新品發表前，股價漲勢已開始啟動，新品亮相後，本周一大漲至漲停，今日盤中也再度亮燈。

宏達電今日以39.65元開出，下跌0.3元，盤中翻紅衝上漲停43.9元鎖死，統計短短5個交易日，股價上漲9.95元，漲幅29.3%。