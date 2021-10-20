美股開高走高 台股漲35點開在16,936點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（20）日開盤上漲35點，開在16,936點；在晶圓雙雄、ABF、比特幣概念股走揚下，早盤上漲約60點上下。

在美股方面，受惠以旅行者保險、嬌生為首的財報獲利持續表現良好，緩和市場對疫情還有成本上漲的擔憂，且首檔比特幣期貨ETF順利上市的消息，也激勵區塊鍊概念股表現氣勢如虹，另外，中國大陸官方將出手干預煤價，也有助通膨議題短線降溫，帶動標普 500指數連續5日上漲。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲198點，或0.56%，收在35457點；標普500指數上漲33點，或0.74%，收在4519點；Nasdaq指數上漲107點，或0.71%，收在15129點；費半指數上漲 42 點，或 1.28%，收在 3381 點。

展望後市，兆豐電子基金經理陳彼得指出，美國聯準會先前會議進一步確立縮表與升息方向後，美元指數築底回升，後續可觀察美國2021第4季消費旺季及零售銷售絕對金額，以及台灣電子零組件出口是能否持續保有雙位數增長。