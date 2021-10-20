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傳董事長蔡明興確診 富邦金：休假至月底 蔡明忠代理職務

強茂以現增發行海外存託憑證 每股約84.5元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

強茂（2481）公告以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價，每股價格折合新台幣 84.5元(以匯率美金：新台幣=1：27.964轉換)，將在盧森堡證券交易所上市。

強茂這次發行海外存託憑證總金額為1.51億美元，每單位 3.02美元；這次現金增資以發行總股數5,000萬股，參與發行海外存託憑證，計5,000萬單位海外存託憑證。

強茂說，訂價日期為今(2021)年10月19日，預定發行日期為10月25日，1單位海外存託憑證表彰公司普通股1股。

強茂表示，這次籌集資金用途為償還銀行借款、轉投資海外子公司及外幣購料；可提高生產效率及節省利息支出，對公司整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力有正面助益。這次辦理現金增資參與發行海外存託憑證，應可提高資金運用效率及增加未來財務調度彈性，並有助於長期穩健經營與發展。另本次增資發行新股對原股東權益稀釋比例約為13.06%，尚不致對原股東股權造成重大稀釋。

強茂 新台幣

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