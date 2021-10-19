電子股反攻 台股大漲195點收16,900點、站上月線

台股今（19）日開高走高，電子股大漲，帶動台股盤中一度大漲211點，最高來到16,916點，終場上漲195點，收在16,900點，成功收復月線關卡，成交量達2,653億元。

盤面上，電子股領軍反攻，由晶圓雙雄領漲，台積電（2330）及聯電（2303）漲逾1%，聯發科（2454）、智原（3035）等漲逾3%；且載板族群表現相對強勢，欣興（3037）、景碩（3189）攻上漲停，成為盤面焦點。

而櫃買指數漲幅更甚，終場上漲1.75%或3.56點，收在205.97點，由世界（5347）、譜瑞-KY（4966）、環球晶（6488）、宏捷科（8086）等領漲。

展望後市，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台股今日早盤在電子股領先反彈下，指數早盤反彈，並且收復昨天的跌點，由於大盤短線站穩5日線之上，加上技術指標轉強，短線有機會反彈，留意月線反壓收盤能否站穩，若能站穩，反彈氣勢更強。