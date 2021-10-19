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台股開盤上漲85點 台積電漲8元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股19日開盤上漲85.66點，開盤指數16,791.12點。示意圖／聯合報系資料照
台股19日開盤上漲85.66點，開盤指數16,791.12點。示意圖／聯合報系資料照

台股今(19)日開盤上漲85.66點，開盤指數16,791.12點；台積電（2330）開盤上漲8元，開盤價598元。

周一(18日)美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.10至0.84％，台積電ADR上漲0.4%。

群益投顧表示，大盤短期底部的結構仍然穩健，打壓大盤的貨櫃三雄創新低後拉抬長下影線，確認短線跌無可跌後有助台股反彈。指數上檔以季線、17,100點才是主要壓力區，目前月線壓力不大，指數若站上月線、12日均線翻揚就可以期待多方持續反攻。

群益投顧說，權值股穩住使得指數打出W底，預估指數大跌不易，可以稍微增加持股水位，選股以熱門題材如三能概念、電動車、板卡等多方型態為主。接下來如果指數順利拉抬站穩月線，配合3、12日短期均線翻揚，多方有望對成長型的中小型股進行拉抬，到時候將是積極操作的時機。

台積電 台股

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