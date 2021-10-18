快訊

遭網紅小玉「換臉」成謎片女主角 黃捷：走法律程序提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證交所：外資今年賣超台股5729億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所統計，上周外資買超新光金最多、賣超最多是聯電。圖／本報資料照片
證交所統計，上周外資買超新光金最多、賣超最多是聯電。圖／本報資料照片

證交所統計，上周外資在集中市場買超59.6億元，其中買超新光金6.09萬張最多、賣超聯電11.53萬張最多。而統計到上周為止，外資累計賣超金額5729.86億元。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為3303.9億元，總賣出金額為3244.3億元，買超59.60億元；另今年初至10月15日止，外資總買進金額為18兆57.94億元，總賣出金額為18兆5787.8億元，累計賣超5729.86億元。外資總持有股票市值為22兆6107.88億元，占全體上市股票市值的44.09%，較10月8日的22兆1664.81億元，增加4443.07億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為新光金、陽明、長榮；賣超最多的前三名上市公司為聯電、友達、日月光投控。

外資 聯電

延伸閱讀

外資上週轉買超台股59億 鎖定新光金、航運股

台積電下挫 台股早盤漲幅收斂一度翻黑

TISA減稅振台股？黃天牧：當沖與權證降稅先行

台開今起變更交易 並採行分盤集合競價

相關新聞

台股紅翻黑收跌75.73點 三大法人買超29.01億

台股今（18）日開高走低，台積電（2330）開高走低，收在590元，再失守600元，盤面上以題材股較撐盤，尤其是受惠油價...

台積電看好明年景氣 群聯可望止跌回升？3圖表顯示要選就選「這類」股票

台積電上周四（10/14）舉辦法說會，重申供需情況還是緊繃，好光景將持續到明年。台積電定調明年景氣仍看好，股價也以強漲回應，但其他晶圓代工同業如聯電、世界先進、力積電明年能否維持強勢，有待各家公司法說會揭曉。

台股多空交戰波動大怎麼辦？黃天牧給投資人8個字

通膨疑慮升高、美國升息縮表等消息，造成台股近期波動大，金管會主委黃天牧說，台股一向跟國際股市連結度蠻深，外資持有台股上市...

證交所：外資今年賣超台股5729億元

證交所統計，上周外資在集中市場買超59.6億元，其中買超新光金6.09萬張最多、賣超聯電11.53萬張最多。而統計到上周...

台積電失守600元 台股跌75點收16,705點

台股今(18)日收盤下跌75.73點，收盤指數16,705.46點，成交量2,693.8億元；台積電（2330）收盤前再...

外資上週轉買超台股59億 鎖定新光金、航運股

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場轉為買超新台幣59.6億元，買超新光金6.09萬張最多，陽明、長榮分居2、3名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。