證交所：外資今年賣超台股5729億元

證交所統計，上周外資在集中市場買超59.6億元，其中買超新光金6.09萬張最多、賣超聯電11.53萬張最多。而統計到上周為止，外資累計賣超金額5729.86億元。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為3303.9億元，總賣出金額為3244.3億元，買超59.60億元；另今年初至10月15日止，外資總買進金額為18兆57.94億元，總賣出金額為18兆5787.8億元，累計賣超5729.86億元。外資總持有股票市值為22兆6107.88億元，占全體上市股票市值的44.09%，較10月8日的22兆1664.81億元，增加4443.07億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為新光金、陽明、長榮；賣超最多的前三名上市公司為聯電、友達、日月光投控。