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成衣股抬頭、紡織股來電 盤中類股漲勢居冠

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

聚陽（1477）因市場看好南越供應瓶頸谷底已過，2022年維持成長，吸引買盤進場，推升今（18）日盤中股價表現來到220.5元，漲幅逾5%。聚陽上周公布前三季稅前淨利後，有外資給予聚陽「優於大盤」的評等，目標價為325元，主要理由是聚陽越南產能將在年底前恢復正常，最壞的情況已結束。

不過，也有外資在聚陽公告9月自結獲利後略為調降目標價，由原先的300元降至293元，主要是考量更高的營運成本，略為下修聚陽今、明年的每股盈餘至10.92 和12.58元。但仍預計未來每月的銷售復甦，將成為股價的近期催化劑。

受到聚陽上漲的帶動，儒鴻（1476）買盤也出現增溫，盤中股價來到569元，漲幅近3%。在高價股抬頭激勵下，上市紡織類股指數今盤中一路震盪走高，來到616.07點，漲幅1.8%，成功守住600點關卡，盤中漲勢居各類股之冠。買盤點火新昕纖（4406）、弘裕（1474）盤中股價一度亮燈。

法人表示，越南當地政府從三就地原則逐步放寬限制，政策已轉為可居家通勤上班、不強制住工廠，有利各廠稼動率回升，紡織業先前遞延出貨的訂單，將全力趕工，有助第4季業績表現，出貨量和營收皆可望回升。長線而言，歐美群眾外出需求將持續帶動服飾需求增加預期第4季至2022年紡織成衣產業鏈營收及盈餘皆可成長。

聚陽 營收

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