台股平盤拉鋸 塑化、紡織股走強

今（18）日台股早盤開高後，指數反彈面臨月線反壓，加上台積電（2330）盤中由紅翻黑，導致指數在平盤附近震盪；盤面上，塑化、紡織相關族群表現相對強勢，受惠於報價上揚，支撐營運表現。

塑化相關族群今日表現亮眼，反應上周石化原料中，五大泛用樹脂、中間石化原料、PVC上游中間原料的報價均出現上漲，不少報價幅度上漲超過一成以上，法人預期，本月國內石化供應鏈將迎黃金10月，在整體油價維持高檔下，漲價潮恐蔓延到年底，相關族群可以受惠。

盤面上，紡織族群跌深反彈，類股指數多次測試年線關卡有撐，今日展開反彈走勢，盤中漲逾1.5%，由成衣雙雄領漲齊揚，聚陽（1477）漲逾4.5%、儒鴻（1476）漲逾2%，另外，弘裕（1474）、東和（1414）、宏遠（1460）、聯發（1459）、如興（4414）等漲逾3%。

而塑化族群也延續近期的強勢表現，中纖（1718）、東聯（1710）雙雙漲逾9%，盤中皆一度亮燈漲停，而台塑化（6505）、再生-KY（1337）、中石化（1314）等也呈現上漲。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，近期加工絲、棉花、EG等報價走勢持續維持在高檔，預期塑化相關報價本季仍有機會維持高檔，對下游紡織、化纖等相關個股營運加分。

展望後市，目前台股整體量能無法有效放大，大盤在量能不足下，月線面臨反壓，不過由於大盤短線已回到5日線之上，加上技術指標轉強，台股短線有機會反彈，5日線不破可以偏多。