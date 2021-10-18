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台股多空交戰波動大怎麼辦？黃天牧給投資人8個字

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
金管會主委黃天牧表示，從各項數據來看，包括：上市公司營收、本益比、殖利率及經濟成長率等，基本面良好，因此，樂觀看待台股。記者沈婉玉／攝影
金管會主委黃天牧表示，從各項數據來看，包括：上市公司營收、本益比、殖利率及經濟成長率等，基本面良好，因此，樂觀看待台股。記者沈婉玉／攝影

通膨疑慮升高、美國升息縮表等消息，造成台股近期波動大，金管會主委黃天牧說，台股一向跟國際股市連結度蠻深，外資持有台股上市櫃股票約占43.75％左右，近期疫情、通膨疑慮、美國債務上限的討論，確實對台灣資本市場產生影響，但台股基本面表現良好，經濟成長率高，資金動能沒問題，國內投資人要「審慎選股」，要有「風險意識」。

立法院財政委員會今天邀請金管會主委、財政部長、經濟部長、國發會主委及行政院環保署署長就「綠色金融行動方案與碳權交易所」進行專題報告，並備質詢。黃天牧在會前受訪，表達對台股基本面有信心。

今天台股開盤以16816.94點開出，由權值股台積電領軍，帶動台股早盤一度上漲逾80點，不過隨著台積電動能熄火，大盤由紅翻黑。市場聚焦鴻海科技日表現，股價早盤小漲或平盤。航運股則因運價指數下滑，走勢疲弱。

市場關注通膨及美國縮表等議題對台股衝擊，黃天牧表示，台股一向與國際股市連結很深，外資法人持有我國上市櫃公司持股比例約43.7％，事實上，不論是疫情、對通膨疑慮或美國債務上限爭議等議題，都會對歐美及台股資本市場帶來影響，必須「審慎選股」。

不過，黃天牧表示，台股基本面良好，今年前9月上市營收約28～29兆元，比去年同期成長了18.37%；台股本益比15倍多、殖利率2.67%加上股票有 2.75%；今年GDP成長率預測為5.8%。相較於其他主要國家與市場，台股殖利率仍高，有相對優勢 。

外資近期頻頻賣超台股，並且把資金匯出，金管會是否要思考創造或鼓勵新的資金動能？黃天牧表示，隨著股市熱絡及零股交易推動等制度上路，台灣散戶投資人的大幅增加，美國也有類似相同的情況，「台股不完全要靠外資」，國人定期定額比例也攀升， 整體而言，台股資金動能沒太大問題。

針對股市波動大，黃天牧再度提醒投資人，面對全球資本市場波動，國內投資人要「審慎選股」，要有「風險意識」。

至於當沖降稅、權證避險證交稅減半及台版個人投資儲蓄帳戶（TISA）「基金列舉扣除額」等訴求，黃天牧表示，行政院已經提出當沖降稅延長修法，權證避險證交稅減半也在程序中，至於其他降稅訴求，業者可以提出期待，行政團隊要要思考現在是不是時機並兼顧各部會的立場，降不降稅「各部會要替對方著想」，給了軟釘子。

台股 黃天牧 散戶投資人

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