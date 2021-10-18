快訊

3年前普悠瑪翻覆釀18死今宣判 僅司機員一人遭判刑四年半

獨／專打中共鐵殼漁船 海巡三百噸防撞型巡防艇首曝光

黃天牧談台股：不完全靠外資資金動能不成問題

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會主委黃天牧 （本報系資料庫）
金管會主委黃天牧 （本報系資料庫）

台股今（18）日開高後拉回平盤震盪，今年將進行重要月線16,863點關卡保衛戰。金管會主委黃天牧今日上午參加立法院財政委員會前受訪時表示，台股基本面上仍是樂觀，加上零股與散戶投資人增資，台股資金動能不完全靠外資，國人定期定額比例也逐步攀升，他認為資金動能不會是太大問題。

針對台股近來修正與震盪加劇，黃天牧說，台股一向與國際股市連結深，外資持有比率約43.7%，無論是疫情或是對通膨疑慮或是對美債上限的疑慮等，的確都會對歐美與台灣資本市場產生影響。

不過黃天牧也強調，台股基本面良好，1~9月上市櫃公司營收28.78兆元，較去年同期成長18.37%，本益比15倍多，股息殖利率約2.67%，加上股票股利約2.75%。

但黃天牧也說，在資本市場波動下 ，民眾仍要有審慎選股的風險意識，長遠來看，今年大家估今年經濟成長率5.88%， 台股基本面上仍是樂觀，

至於被問到台股殖利率往下掉，是否影響股票後市？黃天牧說，相對其他國家還是有競爭優勢，但投資人仍要有風險意識。至於資金動能方面，他說，過去二年零股與散戶投資人增加，不只是台灣、美國也有這樣現象，台股資金動能不完全靠外資，國人定期定額比例也逐步攀升，資金動能不會是太大問題。

台股 散戶投資人 黃天牧

延伸閱讀

花旗賣執照取代賣業務？黃天牧：沒聽過

世界、群聯 押中長天期

台指期 中性區間看待

台股基金Q4有亮點 可逢低布局

相關新聞

台積電看好明年景氣 群聯可望止跌回升？3圖表顯示要選就選「這類」股票

台積電上周四（10/14）舉辦法說會，重申供需情況還是緊繃，好光景將持續到明年。台積電定調明年景氣仍看好，股價也以強漲回應，但其他晶圓代工同業如聯電、世界先進、力積電明年能否維持強勢，有待各家公司法說會揭曉。

台股多空交戰波動大怎麼辦？黃天牧給投資人8個字

通膨疑慮升高、美國升息縮表等消息，造成台股近期波動大，金管會主委黃天牧說，台股一向跟國際股市連結度蠻深，外資持有台股上市...

黃天牧談台股：不完全靠外資資金動能不成問題

台股今（18）日開高後拉回平盤震盪，今年將進行重要月線16,863點關卡保衛戰。金管會主委黃天牧今日上午參加立法院財政委...

美股開高走高 台股漲35點開在16,816點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（18）日開盤上漲35點，開在16,816點；在晶圓雙雄、ABF、電動車及...

台股近期波動大 黃天牧：投資人要審慎選股

通膨疑慮升高、美國升息縮表等消息，造成台股近期波動大，金管會主委黃天牧說，台股一向跟國際股市連結度蠻深，外資持有台股上市...

台積電下挫 台股早盤漲幅收斂一度翻黑

權值股台積電領軍，帶動台股早盤一度上漲逾80點，不過隨著台積電動能熄火，大盤由紅翻黑。市場聚焦鴻海科技日表現，股價早盤小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。