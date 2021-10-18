黃天牧談台股：不完全靠外資資金動能不成問題

台股今（18）日開高後拉回平盤震盪，今年將進行重要月線16,863點關卡保衛戰。金管會主委黃天牧今日上午參加立法院財政委員會前受訪時表示，台股基本面上仍是樂觀，加上零股與散戶投資人增資，台股資金動能不完全靠外資，國人定期定額比例也逐步攀升，他認為資金動能不會是太大問題。

針對台股近來修正與震盪加劇，黃天牧說，台股一向與國際股市連結深，外資持有比率約43.7%，無論是疫情或是對通膨疑慮或是對美債上限的疑慮等，的確都會對歐美與台灣資本市場產生影響。

不過黃天牧也強調，台股基本面良好，1~9月上市櫃公司營收28.78兆元，較去年同期成長18.37%，本益比15倍多，股息殖利率約2.67%，加上股票股利約2.75%。

但黃天牧也說，在資本市場波動下 ，民眾仍要有審慎選股的風險意識，長遠來看，今年大家估今年經濟成長率5.88%， 台股基本面上仍是樂觀，

至於被問到台股殖利率往下掉，是否影響股票後市？黃天牧說，相對其他國家還是有競爭優勢，但投資人仍要有風險意識。至於資金動能方面，他說，過去二年零股與散戶投資人增加，不只是台灣、美國也有這樣現象，台股資金動能不完全靠外資，國人定期定額比例也逐步攀升，資金動能不會是太大問題。