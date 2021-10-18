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美股開高走高 台股漲35點開在16,816點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（18）日開盤上漲35點，開在16,816點。報系資料照
美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（18）日開盤上漲35點，開在16,816點。報系資料照

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（18）日開盤上漲35點，開在16,816點；在晶圓雙雄、ABF、電動車及比特幣概念股走揚下，早盤上漲約50點上下。

在美股方面，受惠以高盛為首的大型金融股，財報持續表現亮眼，且白宮宣布由11月8日起，解除完整接種疫苗旅客的入境限制，激勵金融、運輸股表現強勢；而且市場盛傳，本周將有首檔比特幣期貨ETF獲批上市，也激勵區塊鍊概念股表現氣勢如虹；另外，9月零售銷售優於預期也有助經濟放緩疑慮短線降溫。

在多項正面消息的匯集之下，帶動四大指數穩健走揚，道瓊工業指數上漲382點，或1.09%，收在35294點；標普500指數上漲33點，或0.75%，收在4471點；Nasdaq指數上漲73點，或0.50%，收在14897點；費半指數上漲23點，或0.70%，收在3314點。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，台股重量級指標股法說報喜，並釋出半導體產業景氣不看淡，主要受惠於需求持續暢旺，產能利用率維持高水準，帶動市場看旺未來產業能見度。台股多方氣盛，從技術面來看，目前KD值開口向上，且9日K值突破50，其反彈走勢有機會延續；然而，若進一步觀察資金面，大盤的游資浮額已逐漸清理完畢，後續關注重點將會是旺季產業所帶來的效應。

台股 比特幣

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