台股周線連二紅 法人：本周能否站穩「月線是關鍵」

台股上周周線連二紅，本周觀察重點在於指數能否順利站穩月線1萬6831點之上。法人表示，台股盤勢預期仍將呈現震盪格局，1萬7000點不易突破，但趨勢已扭轉，建議投資人逢低買進，指數區間1萬6600點至1萬7000點；跌深的電子股如IC設計、ABF等價值浮現，另外能源價格高檔，塑化也有機會。

在台積電法說報喜的激勵之下，上周五台股指數開高走高，大漲393點，收在1萬6781點；但因為上周二至周四大盤連三黑，抵銷了周五大漲帶動周線的彈升的力道，指數全周上漲0.85%，上漲140點，周線連二紅。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，晶圓龍頭大廠報喜，有助於改善近期市場投資面過於保守，甚至出現利多不漲的投資氛圍，預期待台股第三季財報出爐後，市場將重新聚焦明年第一季展望，指數有望再展開作夢行情，而具有產品規格升級的電子股與相關供應鏈，最有機會能率先獲得市場資金青睞，傳產則是以解封後的消費潮、原物料漲價題材等為主。

葉獻文認為，這波拉回從另一個角度來看，替台股創造具有高度投資吸引力的優勢，目前台股本益比僅有14倍，投資價值浮現，加上疫情降溫、五倍券發放等皆有利於國內服務業等景氣回溫，進而帶動相關內需類股展開反彈行情，而科技股則有第四季銷售旺季支撐，而明年成長展望與能見度高之個股與類股，將會是優先受惠族群。

面對台股從9月以來步入另一高波動期，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期海內外各項利空消息持續並反覆淬煉台股，在短線累積漲幅大的情形下，高波動符合基本面預期的變化，建議投資人布局上仍宜躍過眼前紛亂，聚焦中長期成長的產業趨勢，例如高速運算、AI、電動車等長線成長趨勢並未改變，台灣半導體供應鏈又相對處於有利位階。

永豐投顧則指出，台股目前的問題是始終面對外資賣壓，統計到10月14日，外資今年已賣超上市股票6009億元，加上去年賣5395億元，台股獲利大好的兩年竟賣超1.1兆多元。如果以前三季台股總獲利成長六成推估，明年台股勢必股利大放送，彭博預期1萬6400點時股息殖利率在3.95%。而在指數大反彈後，本周應有震盪，1萬7000點不易突破，唯趨勢扭轉，建議逢低買進，指數區間看1萬6600點至1萬7000點，跌深的電子股如IC設計、ABF等價值浮現，另外能源價格高檔，塑化還是有機會。