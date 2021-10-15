護國神山法說報喜 多頭奮起化解台股保守氛圍

台積電（2330）法說報喜激勵下，台股今（15）日由晶圓雙雄領軍大漲，強彈393.91點，漲幅2.4%，終場收16,781.19點，保德信高成長基金經理人葉獻文指出，晶圓龍頭大廠報喜，有助改善近期市場投資面過於保守，甚至出現利多不漲的投資氛圍，預期待台股第3季財報出爐後，市場將重新聚焦明年第1季展望，指數有望再展開作夢行情。

台股本周二至周四連三黑，抵銷今日大漲帶動周線的彈升力道，加權指數全周上漲0.85%，上漲140.76點，周線連二紅，下周將視台股是否順利站穩月線16,831.3點之上。

雖然本周前三個交易日台股欲振乏力，今日大漲則是帶動外資單日回補278.99億元，本周外資由賣轉買，累計買超台股59.73億元，投信本周買超24.54億元，僅自營商小幅調節5.8億元，本周三大法人合計買超台股78.47億元。

葉獻文指出，晶圓龍頭大廠法說會內容不論是毛利率、獲利、財測都大幅優於市場預期，且看好明年展望，將持續擴大全球生產據點，替近期走勢疲軟的台股注入強心針，也化解市場對半導體產業訂單調整疑慮，激勵指數出現強彈。

葉獻文表示，預期待台股第3季財報出爐後，市場將重新聚焦明年第1季展望，指數有望再展開作夢行情，具有產品規格升級的電子股與相關供應鏈，最有機會能率先獲得市場資金青睞，傳產則是以解封後的消費潮、原物料漲價題材等為主。

葉獻文認為，從台股整體企業基本面並無改變，企業獲利年增率上看67%不變，經濟基本面也相當暢旺，國際貨幣基金(IMF)近日發布的報告，更大幅上調台灣今年經濟成長率，自4月的4.7%一口氣調升至5.9%，調升幅度高達1.2個百分點，但因台股整體基期墊高，市場預期明年成長力道可能有所放緩，加上長短料調整、中國能耗雙控導致供應鏈利空、QE退場等訊息持續引發市場擔憂，台股近期才會出現利多不漲的弱勢局面，表現落後國際主要股市。

葉獻文強調，這波拉回從另一個角度來看，也替台股創造具有高度投資吸引力的優勢，目前台股本益比僅14倍，投資價值浮現，加上疫情降溫、五倍券發放等都有利於國內服務業等景氣回溫，進而帶動相關內需類股展開反彈行情，科技股則有第4季銷售旺季支撐，明年成長展望與能見度高的個股與類股，將會是優先受惠族群。