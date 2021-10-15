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外資買超台股278.99億 最愛這十檔

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（15）日大漲，三大法人中僅投信小賣超，外資則是買超278.99億。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股今（15）日大漲，三大法人中僅投信小賣超，外資則是買超278.99億。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股今（15）日大漲，三大法人中僅投信小賣超，外資則是買超278.99億，統計外資買超前十大個股包括晶圓代工、面板、金融股等，買超最多為新光金（2888），單日買超47,403張，台積電（2330）為外資買超第二高，買超33,738張，終止連四賣，聯電（2303）也獲外資買超，終止連九賣。

台股今日以16,426.76點開出，指數開高走高，台積電法說會釋出正面訊息，台積電大漲帶領多頭強攻，指數收在最高點16,781.19點，漲幅2.4%，上漲393.91點，三大法人合計買超300.84億元，其中投信賣超2.99億元，自營商買超（合計）24.84億元。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、台積電、國泰智能電動車、聯電、國泰金（2882）、群創（3481）、台新金（2887）、友達（2409）、永光（1711）、鴻海（2317）等，晶圓代工雙雄、面板雙虎都在外資買超名單內。

台積電法說會釋出利多，股價強漲，收在600元，上漲27元，漲幅4.71%，外資買超33,738張，投信買超297張，自營商買超591張，合計三大法人買超34,626張；聯電收在59.1元，上漲2.4元，漲幅4.23%，外資買超21,685張，投信買超184張，自營商買超2,992張，合計三大法人買超24,861張。

台積電 外資 台股

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