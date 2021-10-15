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台積電領軍台股大漲393.91點 三大法人買超300.84億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股今（15）日開高走高收在當日的最高點，權王台積電（2330）領軍，收在600元，上漲27元，推升大盤指數強漲，終場收16,781.19點，上漲393.91點，成交量2,839.79億元；三大法人買超300.84億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超278.99億元，投信賣超2.99億元，自營商買超（合計）24.84億元，其中自營商（自行買賣）買超12.72億元，自營商（避險）買超12.12億元。

台股今日以16,426.76點開出，指數開高走高，台積電法說會釋出正面訊息，股價大漲，終場收在600元，上漲27元，台積電大漲帶領多頭強攻，指數收在最高點16,781.19點，漲幅2.4%，本周台股上漲140.76點，周K線拉出紅棒，漲幅0.85%。

台積電 自營商 台股 三大法人

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