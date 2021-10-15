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台積電領軍多頭強攻 台股大漲393點周K線拉出紅棒

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股本周上漲140.76點，周K線拉出紅棒。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台股本周上漲140.76點，周K線拉出紅棒。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台股今(15)日收盤大漲393.91點，收盤指數16,781.19點，成交量2,839.79億元。本周台股上漲140.76點，周K線拉出紅棒。

台股今日開高走高，台積電（2330）法說會釋出正面訊息，帶動多頭反攻，盤中上漲逼近400點，不過，人氣指標的航運股今日走勢反而較為疲軟。台積電今日收盤站上600元，強漲27元；聯電（2303）、智原（3035）、漢磊（3707）、景碩（3189）、鴻海欣興、南電（8046）及聯發科（2454）等股也呈現強漲走勢。

第一金投顧說，美股近期震盪，台股大盤同步震盪下，可挑選產業前景佳、營收展望優者逢低布局；景氣仍維持擴張階段，盤勢在震盪後，仍可偏多看待。選股可留意業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須嚴控持股水位與風險。

【中央社／台北15日電】

台北股市今天開高走高，收盤漲393.91點，為16781.19點，漲幅2.40%，成交金額新台幣2839.79億元。

加權指數開盤為16426.76點，盤中最高16781.19點，最低16426.76點；不含金融股指數14591.63點，漲365.89點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.51%、食品股漲0.42%、塑化股漲1.03%、紡織股跌0.09%、機電股漲3.28%、造紙股漲0.98%、營建股漲0.66%、金融股漲1.10%。

委買張數1665萬9191張，委賣張數1050萬3549張，成交張數598萬6496張。

收盤時上漲739家，下跌144家，持平82家。

成交量前5名個股為聯電、元大台灣50反1、長榮、永光、新光金。

漲幅前5名個股為中華化、安集、智原、第一銅、精技。

跌幅前5名個股為台開、上緯投控、康師傅-DR、台驊投控、憶聲。

台股 台積電

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