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不畏美縮減購債資金外流 國安基金操盤手：台股基本面良好

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
財政部政務次長阮清華。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
財政部政務次長阮清華。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

晶圓代工台積電（2330）帶領台股大漲300餘點，財政部次長、國安基金操盤手阮清華今（15）日強調，台股基本面良好，即使美國縮減購債甚至升息，資金也不見得全數外流，因此仍持續看好台股。

阮清華今日上午11時巡視台灣銀行營業部五倍券兌付作業情形，他在受訪時指出，台灣股市本益比為全球最低、同時台股現金殖利率在全球僅次於英國，相信這些外資都看得到，一旦外資要將資金在全球市場之間進行調整，相信仍會看好台灣。

【中央社／台北15日電】

台股前段時間震盪下挫，今天盤中大漲逾370點，國安基金執行秘書阮清華表示，股市有漲有跌很正常，強調台股基本面良好，殖利率表現佳、本益比偏低，即使國外開始升息，資金也不一定外流。

國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華今天赴台銀總行，視察振興五倍券兌付作業，並對台股前段時間震盪下挫，今天盤中反彈逾370點，後續走勢是否能持穩等議題發表看法。

阮清華認為，股市有漲有跌很正常，還是要看基本面，國內經濟表現非常好，惟國外仍有一些風險得注意。

阮清華指出，美國聯準會（Fed）11月起將慢慢開始縮減購債，全球近期也有多國央行宣布升息，包含挪威、紐西蘭及巴西等，可能導致國際資金移動，不過「對台股仍相當有信心」，台股基本面佳，殖利率僅次於英國，本益比則為全球最低。

因此他認為，即使國外央行升息、縮減購債，資金也不一定會外流，談股市走勢有很多因素要綜合考量。

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