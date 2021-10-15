快訊

美國前總統柯林頓驚傳入住加護病房 與COVID-19無關

城中城大火釀46死疑檀香餘燼亂扔釀禍 情侶涉重嫌今早複訊

台積電開盤漲19元 激勵台股早盤漲逾250點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電舉行法說會後，15日開盤上漲19元，開盤價592元，帶動大盤指數第二盤立即衝高。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台積電舉行法說會後，15日開盤上漲19元，開盤價592元，帶動大盤指數第二盤立即衝高。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台股今(15)日開盤上漲39.48點，開盤指數16,426.76點；台積電（2330）昨日舉行法說會後，今日開盤上漲19元，開盤價592元，帶動大盤指數第二盤立即衝高到16,672點，上漲超過250點。

周四(14日)美股四大指數終場收漲，漲幅介於1.59%至3.08%，費城半導體指數最為強勁，台積電ADR漲逾2%。

第一金投顧表示，台股周四開高走低仍收小紅，能持續縮小，以及美中等國際利空持續籠罩下，指數上方面臨均線壓力；但昨日台積電財報及展望亮眼，有助於今日指數回升，短線指數看區間震盪。近期變數包含電子股進入庫存調整周期及傳統淡季之外，美國也將開始縮減購債，大盤指數預估震盪。

第一金投顧說，盤面亮點可留意低基期、第4季營收亮眼、明年成長性明確的電子股，有拉回再擇機逢低布局。目前台股聚焦 2022年持續成長趨勢，及第4季營收等基本面選股，可持續留意營收亮眼或創高的投資機會；傳產股昨日則以鋼鐵、航運表現較為強勢。

台積電 台股

延伸閱讀

台指期開盤上漲252點 台積電期貨漲12元

外資終止連三賣 台股翻紅

魏哲家：產能吃緊至2022年 供過於求不會發生在台積電

台積電估今年全年營收增幅可達24% 長期毛利率可逾50%

相關新聞

台股早盤一度大漲逾270點 站上16600點大關

美股齊揚費城半導體指數大漲3.08%，台積電美國存托憑證（ADR）走揚，在台積電帶動下，台股今天跳空大漲，早盤一度漲逾2...

台積電開盤漲19元 激勵台股早盤漲逾250點

台股今(15)日開盤上漲39.48點，開盤指數16,426.76點；台積電（2330）昨日舉行法說會後，今日開盤上漲19...

投資總鋪師：全球通膨惡化 台股的危機與轉機

萬寶投顧王榮旭指出，中國公佈最新生產者物價指數，創下26年以來最大漲幅。中國有世界工廠之稱，中國漲電價增加生產者成本，最終還是轉嫁給消費者，而油、電兩者互為替代關係，缺電也造成油價高漲，通膨壓力強化了政策緊縮的預期。

指數區間整理 法人：台股宜朝ESG概念布局

受第3季財報11月中旬前公布影響，台股指數以整理格局為主；短期內，因為美國11月將決定開始減少購債 (縮表Taperin...

國安基金看後市 二大優勢 吸引資金回流

國安基金委員會昨（14）日召開第3季例會，除討論國內外情勢、國際經濟變數對台股影響，由於近日外資多賣超台股，外資動向也為...

美股齊揚搭台積電法說利多 法人看好台股補漲

美國企業公布財報佳，就業數據優於預期，帶動美股齊揚，加上台積電法人說明會公布第3季毛利率達高標，法人認為，有利於台股補漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。