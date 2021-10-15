台積電開盤漲19元 激勵台股早盤漲逾250點

台股今(15)日開盤上漲39.48點，開盤指數16,426.76點；台積電（2330）昨日舉行法說會後，今日開盤上漲19元，開盤價592元，帶動大盤指數第二盤立即衝高到16,672點，上漲超過250點。

周四(14日)美股四大指數終場收漲，漲幅介於1.59%至3.08%，費城半導體指數最為強勁，台積電ADR漲逾2%。

第一金投顧表示，台股周四開高走低仍收小紅，能持續縮小，以及美中等國際利空持續籠罩下，指數上方面臨均線壓力；但昨日台積電財報及展望亮眼，有助於今日指數回升，短線指數看區間震盪。近期變數包含電子股進入庫存調整周期及傳統淡季之外，美國也將開始縮減購債，大盤指數預估震盪。

第一金投顧說，盤面亮點可留意低基期、第4季營收亮眼、明年成長性明確的電子股，有拉回再擇機逢低布局。目前台股聚焦 2022年持續成長趨勢，及第4季營收等基本面選股，可持續留意營收亮眼或創高的投資機會；傳產股昨日則以鋼鐵、航運表現較為強勢。