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台積電收紅台股收漲39.29點 三大法人買超31.01億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股14日開高震盪，權王台積電法說會前收紅，大盤指數終場收16,387.28點，上漲39.29點，成交量2,563.52億元；三大法人買超31.01億元。 本報系資料庫
台股14日開高震盪，權王台積電法說會前收紅，大盤指數終場收16,387.28點，上漲39.29點，成交量2,563.52億元；三大法人買超31.01億元。 本報系資料庫

台股今（14）日開高震盪，權王台積電（2330）法說會前收紅，聯電（2303）也止跌收紅，航運股、玻陶股、百貨股、生技等類股上漲，大盤指數終場收16,387.28點，上漲39.29點，成交量2,563.52億元；三大法人買超31.01億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超34.29億元，投信買超5.1億元，自營商賣超（合計）8.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.12億元，自營商（避險）賣超5.25億元。

台股今日以16,392.51點開高，一度拉升至16,519.96點，盤中曾小翻黑至16,347.88點，台積電、聯電、鴻海（2317）等上漲，貨櫃三雄也上漲作收，電子股小紅作收，金融股小跌，塑膠股回檔，指數漲幅收斂，收在16,387.28點，漲幅0.24%。

自營商 台積電 三大法人 台股

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