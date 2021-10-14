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台股上漲39點收16,387點 台積電收盤上漲2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（14）日收盤上漲39.29點，收盤指數16,387.28點，成交量2,563.52億元。今日跌深股出現反彈，航運、玻陶及觀光類股指數漲幅超過3%表現較為強勢；今日下午舉行法說會的台積電（2330）維持在平盤之上，但最後一盤有賣壓釋出，終場以573元上漲2元作收。

今日貨櫃三雄股價強勢表現，萬海（2615）差一檔漲停激勵航運同步走強；面板雙虎也有3%以上漲幅。今日航運股成交占大盤比重約26%，電子股成交占比約45%。

群益投顧說，大盤指數回測前低和年線的風險激增，台積電法說成為帶動反彈的希望。預料台積電第4季財測不會太差，但是外資可能負面解讀、持續大賣，所以，法說會前或許還有反彈機會，明日則留意利多出盡可能性高。台積電法說前，觀察IP股表現，至於板卡、綠能、化工股可望持續抗跌；但若有反彈行情都宜短線操作、降低持股水位等待低接機會。

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