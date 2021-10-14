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南亞科股價已反應後市 土洋對做投信積極低接

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
市調機構預估，明年DRAM產業可能轉為供過於求，並步入跌價周期。（本報系資料庫）
市調機構預估，明年DRAM產業可能轉為供過於求，並步入跌價周期。（本報系資料庫）

今年第二季末以來，外資法人及研調機構對記憶體下半年市況看法偏空已持續數月，南亞科（2408）股價也在第二季就見高點並持續修正，近期股價寫下今年新低之後，市場法人認為，股價已大致反應下半年市況，近期南亞科呈現外資賣、投信買的土洋對做情況，今（14）日盤中股價一度上漲逾4%。

先前市場研調機構表示，隨著買方對DRAM的採購動能收斂，加上現貨價格領跌所帶動，第四季合約價反轉機會大，預估將下跌3~8%，結束僅三個季度的上漲周期。而後續供給方的擴產策略，與需求端的成長力道將成為影響2022年DRAM產業走勢最關鍵的因素。

不過，國內產業分析師認為，股價反應未來營運及市況，市場擔心的記憶體價格及市況回檔，早已反應在股價中，由今年5、6月台股仍在歷史高檔區時，記憶體相關個股就已開始出現波段修正就已開始反應下半年市況降溫。

近日包括南亞科等股，股價紛紛寫下今年以來新低，股價大致都已回到去年的起漲點位置，因此，股價中線修正幅度已深之下，國內投信法人近期連續買超南亞科，累計至昨（13）日為止，投信法人已連續買超南亞科12個交易日，累計買超8,870張。

相對投信的積極逢低買超，外資卻在近期持續調節，累計至昨日為止，已賣超6個交易日，累計賣超達25,941張。

市場分析師表示，南亞科股價回測到60元關卡之後，也是中長線的相對低檔區，近期股價呈現土洋對做，後市可以留意股價有機會在目前位置形成底部。

南亞科 記憶體

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