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追價無力！台股開高走低 回落平盤

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（14）日開高走低，早盤一度大漲172點，最高來到16,519點，盤中追價無力，買盤信心不足，持續呈現觀望勢態，晶圓雙雄漲勢收斂，壓抑台股回落16,300關卡震盪，指數在平盤進行拉鋸戰。

國際股市方面，美股期貨盤走揚、亞洲主要股市呈現漲跌互見，日股及韓股漲逾1%，不過陸股壓在盤下震盪，也壓抑台股上檔表現空間。

盤面上，買盤持續觀望下午的台積電（2330）法說會，晶圓雙雄紛紛呈現開高後繼無力，台積電今日止跌反彈，雖然盤中重返年線，不過由上漲8元收斂至上漲2元；而聯電（2303）股價也重返半年線，但漲幅收斂至0.5%左右，而聯發科（2454）率先由紅翻黑。

展望後市，統一投顧認為，聯準會會議紀要提到縮減購債可能時程，且美股財報季登場，企業獲利增速放緩，短線國際股市震盪難免；加上近期外資連續賣超台股，台股短中期均線同步下彎，技術面線型偏空，且今日台積電法說，市場買盤縮手，觀望氣氛濃厚，建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

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