晶圓雙雄聯手貨櫃三雄 台股漲逾150點站上16,500關卡

美股震盪收高，四大指數漲多跌少，今（14）日韓股及日股早盤上漲約1%、台指期漲約200點，激勵台股開盤上漲44點，開在16,392點；早盤在晶圓雙雄漲逾1%、貨櫃三雄漲近2%下，帶動台股漲逾150點，站上16,500關卡，向5日均線發動攻勢。

在美股方面，由於CPI物價指數成長高於預期達到5.4%，壓抑道瓊與標普500於早盤小幅開高後，即快速拉回翻黑。隨後公布的9月FOMC會議紀錄也顯示，通膨居高不下更加強化鷹派官員的觀點。所幸，市場期待第3季財報季登場，且美債殖利率短線回落也提振科技股表現較佳，帶動道瓊指數收復早盤失土、收盤大致持平。

道瓊工業指數下跌0.5點，或0.00001%，收在34,377點；標普500指數上漲13點，或0.3%，收在4,363點；Nasdaq指數上漲105點，或0.73%，收在14,571點；費半指數上漲14點，或0.46%，收在3,192點。

國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人游日傑表示，美國在貨幣政策正常化前股市通常波動較劇烈，而實體經濟前景仍穩固，加上第4季傳統美國消費旺季來臨，企業拉貨將延續強勁動能，台股仍具獲利基本面支撐，且目前本益比已低於過去10年平均值15倍，長期投資價值浮現。隨利空出盡，台股在強勁基本面支撐下，低接買盤可望進場，把握台股長線布局機會。