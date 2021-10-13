投信連十買 最愛這些股

台股近期走勢疲弱，相較於外資法人賣超、匯出不留情，投信法人倒是趁著拉回持續補貨。統計至昨（13）日，投信在集中市場已經堂堂邁入連十買，累計買超179億元，主要買超面板、塑化、9月營收突出的電子權值股等三大族群。

據統計，投信近十日買超張數前十名，第一、第二名由面板股包辦，分別是群創、友達，各買超4.24萬張、2.45萬張，台塑、亞聚、大同分列第三至第五名，買超張數均超過萬張。如以群族來看，除面板占兩檔外，塑化是目前最受投信青睞的區塊，由台塑、亞聚、華夏囊括三席，以及「權王」台積電、鴻海等9月營收表現亮麗的大型電子權值股，另外還有因海運塞港而有望受惠的華航、矽智財（IP）廠智原、轉機兼資產股大同。

其中，智原、大同都是近日轉買，分別已經連三買、連四買，投信後續動向值得留意。台積電則是連11買，似乎不僅看好9月營收表現，也看好今日法說會將釋出正面訊息；18日將舉行科技日的鴻海，近日在盤面帶動電動車題材熱度，投信亦已連九買。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，電子業長、短料的供給情形存在差異，上游的半導體供需仍相對緊繃，晶圓代工業者在漲價效益及產品組合有利下，營運表現預料將優於下游電子零組件廠。

至於近期國際油價飆漲是否有利塑化股後續表現，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，必須看各廠商成本而定，因台灣很多公用事業、油價都有所調控，近期塑化股表現應與消息面、景氣面有關；建議後續留意財報表現。