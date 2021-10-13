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台股行情轉冷 三商家購、森崴能源上市競拍流標

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

台股利空紛至沓來，恐再度回測年線支撐，交投轉趨清淡亦衝擊IPO競拍氣氛，臺灣證券交易所宣布，三商家購（2945）、森崴能源等初次上市普通股股票承銷案，因合格投標數量不足，雙雙宣告流標。

證交所表示，三商家購初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（13）日檢核後合格投標數量累計共3,631仟股，未達本次提交競價拍賣承銷數量5,400仟股，依據『中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法』第18條規定，14日將不辦理開標事宜。

此外，森崴能源初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，13日檢核後合格投標數量累計共10,309仟股，未達本次提交競價拍賣承銷數量11,880仟股，依規定證交所於14日將不辦理開標事宜。

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