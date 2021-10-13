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晶圓雙雄拖累 台股跌114點收16,347點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台積電新竹總部。 路透
台積電新竹總部。 路透

市場觀望台積電（2330）法說會，導致晶圓雙雄今（13）日表現疲軟，拖累台股再度開高走低，盤中回測16,300關卡，高低點差距215點，終場台股再度跌逾百點，下跌114點，收在16,347點，成交量達2,571億元。

國際股市方面，美股期貨盤呈現下跌、亞洲股市漲跌互見，韓股大漲約1%、陸股午盤也呈現翻紅；反觀，台股則盤中由紅翻黑，除了晶圓雙雄不給力外，權值電子股的聯發科（2454）、日月光投控（3711）等也壓在盤下震盪，壓抑指數表現空間，台股盤中最低16,328點。

而近期受惠油價創波段新高的塑化類股今日也開高走低，指標股台塑（1301）創波段新高121元後拉回至盤下震盪，僅南亞（1303）、台塑化（6505）逆勢走高。

盤面上，強勢族群有特用化學、跌深反彈的航運等族群，後續值得留意。特用化學股的中華化（1727）延續漲勢，連續兩日收漲停價作收、永光（1711）也上漲3%、而貨櫃族群表現相對強勢，在前一日重挫導致負乖離偏高下，加上公布營收維持亮眼表現，導致貨櫃族群出現跌深反彈。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，聯準會（Fed）轉趨緊縮與物價高漲的利空持續發酵，導致美元強勢與美股弱勢下跌，間接影響外資在台股維持保守格局，加權指數維持弱勢震盪整理，後續等待美股財報與台積電法說指引方向，市場觀望氣氛拉高，成交量能縮減。

台股 台積電

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