台股技術面籌碼面偏空 法人列四大族群可留意布局

台股近期技術面走弱、籌碼面上外資法人加入賣超台股力道、台股融資水位也持續寫波段新低下，台股短線呈現技術面及籌碼面同步偏空情況，市場分析師認為，台股短線操作宜保守為宜，但仍列出四大族群建議投資人後市可以留意布局。

台股目前在技術面上呈現10日均線、月線、季線全面下彎，且以均線支撐來看，目前僅剩年線支撐，其餘短中期均線台股目前均已失守，目前台股技術面明顯偏空。

此外，在籌碼面上，外資法人昨（12）日再賣超台股168億元，累計10月以來，才僅七個交易日，外資10月卻已累計賣超台股達905億元，外資短線持續賣超台股態度明顯。另外，在融資水位上，台股融資昨日再減25.6億元之後，融資水位來到2488億元，這也是台灣融資水位今年6月10日以來新低。

華南投顧董事長儲祥生則認為，目前台股在技術面及外資、融資等籌碼面上，同步都是偏空訊號，且目前台股仍在修正中，卻呈現量縮格局，買盤力道不足難以化解上檔套牢賣壓，台股短線難有強勢表現，投資人短線操作上確實宜更謹慎。

不過，市場分析師也指出，台股近期雖然相對先前弱勢，但盤面仍有類股輪動表現或少數族群逆勢上揚，短線操作上，建議可以留意四大族群的買進時間點，包括分別是防守型投資的高殖利率概念股、壽險金控；近日受惠國際油價高漲的塑化股、及具內需題材的五倍券內需概念股，分析師指出，這四個族群在近日台股盤勢震盪中，仍可見到法人資金逢低買超布局，投資人也可留意。