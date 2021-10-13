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當沖降稅延長年限無共識 將送黨團協商

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

立法院財政委員會今（13）日排審攸關當沖降稅延長的《證交稅條例》修法草案，對於這項租稅優惠是否要常態化、當沖機制是否為「賭博」等面向激烈討論，由於對於延長年限無共識，最後決議送黨團協商。

民進黨立委高嘉瑜表示，財政部在延長當沖降稅的同時，卻對於鼓勵長期投資的個人儲蓄帳戶（TISA）減稅不聞不問，等於是鼓勵短期投資。

國民黨立委曾銘宗表示，股市要有投資性，也要有投機性，沒有投機性的話，股市周轉力低，外商不敢進來，世界上每個國家的股市都是這樣。

國民黨立委賴士葆則要金管會回答，外界有當沖交易助長賭博的說法，金管會是否接受？

金管會副主委蕭翠玲一開始回答，「黑跟白之間，還有很多的空間，有人有這樣的看法。」賴士葆追問，那你就是贊成囉？蕭翠玲才趕忙回應，這樣的說法我們不接受，當沖交易機制不是賭博，是有人不自量力把它拿去賭博。

而在最關鍵的修法議題上，針對當沖降稅延長年限，共有三版本，行政院版本為延長三年，另有民進黨立委沈發惠等人、國民黨立委張育美等人提案與行政院版本一致；而國民黨曾銘宗提案則為降稅常態化，另外民眾黨黨團則提案延長兩年，合計共三版本。

然而由於朝野立委對於年限無共識，召委鍾佳濱最後裁示，針對延長年限修法條文，也就是證交稅條例第2條之2，將送黨團協商送院會處理。

國民黨 賭博 當沖

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