台股開盤上漲18點 台積電開盤下跌3元

台股今(13)日開盤上漲18.14點，開盤指數16,480.98點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價572元。

群益投顧說，目前指數處各短期均線下的技術面偏空格局，後續盤勢比較強勢大概亦僅是(半年線之上、年線之下空間不大的)大區間整理，且仍有相對偏高的風險持續受制12日(月)線的偏空格局。

群益投顧表示，相關結構下，即使熱門市場題材(如第三代半導體概念)亦呈現小股強(飆)、大股(重)跌的投機氛圍偏濃態勢，基期差異讓強勢股基期風險已有轉增的態勢；因此，擇強應對之餘，應嚴守技術面停利、停損應對。盤面持續近期缺乏強勢領頭族群態勢，油電股為唯一逆勢走強者。

周二(12日)美股四大指數同步下跌，跌幅位於0.14%至1.34%，費城半導體指數跌幅最大，台積電ADR下跌0.96%，聯電ADR下跌2.54%。