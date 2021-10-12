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旺季登場+雙11將至 醫美族群股價逆勢漲

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

雙11檔期進入倒數一個月，醫美股營收將倒吃甘蔗，迎接全年最大旺季，吸引買盤進駐，包括麗豐-KY（4137）、達爾膚（6523）股價皆逆勢走揚，麗豐-KY盤中來到231元，漲幅4.5%，來到近半年新高，達爾膚盤中來到86元，漲幅逾3%，亦是半年來高點。同樣受惠雙11的隱形眼鏡股金可-KY（8406）盤中漲幅也逾4%。

麗豐-KY表示，看好美容保養市場進入傳統銷售旺季，加上著名的大型購物活動雙11、雙12等購物節將登場，將助力民生消費再度復甦，拉貨動能轉強，對營運正向看待。旗下四大品牌克麗緹娜、雅樸麗德、RnD、新美（2442）力全力擴張，第4季營運可望升溫並挑戰歷史新猷。

麗豐-KY表示，近期臉部產品的銷量明顯增加，帶動｢克麗緹娜｣單月店均已超越疫情前水準甚至較2019同期成長6.6％，另外，｢雅樸麗德｣醫美及抗衰診所穩紮穩打，上月營收也突破人民幣千萬元的水準，表現亮眼。

達爾膚表示，大陸地區因應年度最大銷售檔期雙11購物節活動，持續出貨，整體營收可望大幅提升。另外，9月中達爾膚品牌官網全新改版，可系統化搜集消費數據，有利品牌掌握消費者動態及市場需求，也有助於產品開發及行銷。第4季向來是銷售旺季，搭配新品上市，可望全面提升品牌聲量，帶動整體營運表現。

同屬醫美股的軒郁（6703）也表示，旗下各品牌第4季將積極籌備大型節慶活動，除了各品牌的周年慶外，緊接著「雙11」將接續登場，全力搶攻旺季商機，可望挹注業績成長動能。

麗豐 達爾膚

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