台股盤中跌逾200點 光電類股跌深反彈

台股國慶連假期間美股表現弱勢，累計四大指數全數下跌，台股今日也跌逾200點，指數再度回測16,300關卡，而亞洲主要股市也紛紛走跌；台股以運輸族群賣壓最為沉重，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等跌逾6%，而光電、電動車等族群逆勢上漲，表現亮眼。

盤面上，光電族群止跌反彈，類股指數盤中由黑翻紅。主要由大立光（3008）領軍進行跌深反彈，大立光早盤摔破2,000元大關，以1,995元開出，一度下滑至1,960元，寫2016年1月以來的低點，盤中買單逢低卡位，帶動股價翻紅並且漲逾1%，回到2,000元關卡。

法人認為，由於疫情影響經濟，即使手機銷售量衰退幅度不大，但是很明顯中低階手機銷售是遠優於高階手機；而大立光近期的股價走跌反應與跟手機大環境影響關聯深，而非產品技術落後。展望第4季，考量iPhone 13新機仍處於出貨高峰，預期大立光本季拉貨動能相當，但後續高階手機銷量差仍須觀察。

此外，揚明光（3504）股價也逆勢攻高，盤中一度攻上漲停價位，盤中漲幅雖有收斂，但仍有逾6%的漲幅，另外，聯合再生（3576）、元晶（6443）、惠特（6706）、安集（6477）等漲逾2%，玉晶光（3406）、銘旺科（2429）、誠美材（4960）也漲逾1%。

展望台股後市，日盛上選基金研究團隊指出，隨著企業獲利成長，台股預估本益比回落至近14倍，位於5年平均約14.8倍以下，充分顯示未來投資價值。歐美經濟邁入復甦帶動企業回補庫存的需求，並支撐台股企業獲利維持上修，第4季迎接電子旺季來臨、政府振興方案即將推出，皆有助支撐台股走勢。