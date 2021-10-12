快訊

新加坡「機器戰警Xavier」的未來警世預言？

快把握！千元國旅券10時30分開始抽籤 中籤率21%

大立光續破底 股價跌破2,000元、寫5年多低點

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光早盤跌破2千關卡。聯合報系資料照
大立光早盤跌破2千關卡。聯合報系資料照

大立光（3008）不僅失去股王、股后，在股價持續破底下，連第三名都保不住，今（12）日早盤一開盤就失守2,000元，以1,995元開出，一度下滑至1,960元，寫2016年1月以來的低點。

大立光第3季稅後純益52.6億元，創近八年同期低點，季增77%，年減10.3%，每股純益39.22元，單季毛利率跌破「6字頭」下滑至59.33%，季減1個百分點，為2015年第3季以來低點。

展望第4季，執行長林恩平表示，目前看來10月、11月需求差不多，部分高階手機鏡頭導入因供應鏈問題，缺少AP（應用處理器）將遞延至明年；至於是否有意實施庫藏股，他則是表示「有在考慮」；同時為確保競爭優勢，不排除再對競爭對手發動專利戰。

外資則是調降大立光目標價，由3,860元調降至2,990元，跌破「三字頭」；大立光股價仍未止跌，今日開低走低，盤中跌幅近1%，失守2,000元關卡價，同時落居千金股第四名。

大立光 高階手機 手機鏡頭

延伸閱讀

大立光：明年手機畫素升級 導入高階鏡頭客戶變多

兒與美艷女友穩交5年　徐乃麟遭爆贈4100萬豪宅催婚

兩大伺服器概念股扮主流

市場成長超預期 光學龍頭策略髮夾彎 大立光重新擁抱車用鏡頭的算計

相關新聞

台積電股價1個月跌逾1成 法說前土洋對作

台積電（2330）從9月間高點638元下跌以來，今（12）日一度下滑至565元，跌破5日線，統計一個月來跌幅逾11%，法...

台股開低走低 早盤跌逾200點

台股今(12)日開盤下跌50.71點，開盤指數16,589.72點；開低後，指數持續走低，大盤指數跌至16,440.26...

台股基本面、產能動能正向 選股為上

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股指數波動較大，近一周台股呈現開低走高，留下影線。不過，從總經面來看，美國方面...

美股收低 法人：台股可能持續震盪整理

美股收低，道瓊工業指數下跌250.19點，那斯達克指數下挫93.34點。法人表示，台股可能持續震盪整理，以個股表現為主

台股雙軋空 有影

雙十連期結束，市場預期，隨各項有利因素紛呈，台股彈升行情可望延續，進而迫使融券張數已創半年波段新高的空單回補壓力大增，觸...

台股延續反彈 兩訊號浮現

台股加權指數上周漲0.4%，終止周線連四黑，出現初步止跌現象。法人指出，雖然大盤可能區間震盪，但以目前態勢觀察，由於內資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。