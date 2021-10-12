大立光續破底 股價跌破2,000元、寫5年多低點

大立光（3008）不僅失去股王、股后，在股價持續破底下，連第三名都保不住，今（12）日早盤一開盤就失守2,000元，以1,995元開出，一度下滑至1,960元，寫2016年1月以來的低點。

大立光第3季稅後純益52.6億元，創近八年同期低點，季增77%，年減10.3%，每股純益39.22元，單季毛利率跌破「6字頭」下滑至59.33%，季減1個百分點，為2015年第3季以來低點。

展望第4季，執行長林恩平表示，目前看來10月、11月需求差不多，部分高階手機鏡頭導入因供應鏈問題，缺少AP（應用處理器）將遞延至明年；至於是否有意實施庫藏股，他則是表示「有在考慮」；同時為確保競爭優勢，不排除再對競爭對手發動專利戰。

外資則是調降大立光目標價，由3,860元調降至2,990元，跌破「三字頭」；大立光股價仍未止跌，今日開低走低，盤中跌幅近1%，失守2,000元關卡價，同時落居千金股第四名。