台積電股價1個月跌逾1成 法說前土洋對作

台積電（2330）從9月間高點638元下跌以來，今（12）日一度下滑至565元，跌破5日線，統計一個月來跌幅逾11%，法說會將登場，外資賣超居多，不過，投信則是持續小幅買超，土洋對作，市場靜待法說會所釋出的訊息。

台積電9月營收1,526.85億元，月增11.1%，年增19.7%，創單月歷史新高，第3季營收4,146.7億元，季增11.4%，年增16.3%；法人預估台積電第3季每股純益（EPS）約5.5～5.8元，累計今年前三季EPS有機會超越16元。

台積電預計10月14日下午召開線上法說會，除了第3季財報及第4季展望外，市場關注包括資本支出，明年展望，半導體產業景氣等，美國及日本等海外設廠等議題。

台積電股價近1個月來走跌，市值大幅縮水1.89兆元，今日以570元開低，一度下滑至565元，市值下滑至14兆6,506億元，盤中跌幅1.39%，加重台股大盤跌勢。

外資上周五再轉為賣超台積電3,526張，近20個交易日賣超居多，合計賣超逾10萬張，但投信上周五買超126張，持續小幅買超，已連九買，統計近20個交易日買超6,949張。