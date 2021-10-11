台股明開盤 法人建議本周操作關注這兩點

台股上周指數上沖下洗，周線勉強收紅，小漲0.42%。法人表示，台股在雙十連假之後，在美國債務上限議題告一段落等利空雜音逐漸減弱，加權指數日KD落底向上形成黃金交叉向上，有利指數持續反彈，若後續國際龍頭股揭露的財報業績及展望不錯，指數可望向上挑戰月線1萬7000點及季線1萬7200點。

台股上周二大盤一度跌破前低來到1萬6162點，隨後展開反彈走勢，而周四美股在債務上限有解激勵下全面收高，不因為連假因素，周五指數開高後追價買盤欲振乏力，終場下跌73點，收在1萬6640點。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，時間正式進入第四季，預期台股將呈現等待修正後的反彈走勢，雖然從技術面來看，目前台股面臨上方有4條下彎均線反壓，不過，9月底干擾台股的變數包括美債殖利率走升、美國債務協商問題等，不至於再大幅影響第四季台股表現，短期反而可以期待14日登場的晶圓龍頭大廠台積電法說會。

永豐投顧分析，台積電法說會市場關注焦點有三，首先，晶圓代工調升售價後，對毛利率的幫助程度；其次，9月底美國商務部要求半導體大廠自主提供商業數據以瞭解車用晶片缺貨關鍵，此是否傷及台積電的客戶機密，需要台積電公開說明，以安撫投資人不安情緒；最後，第四季展望，在蘋果新品拉貨下，營收應持續走強，惟iPhone13升級有限，目前銷售情況尚不明朗。

另外，美國財報周也是值得關注的焦點，葉獻文說，進入10月後美國財報陸續公布，企業財報公布高峰將落在10月下旬，合計超過千家企業公布財報，而本周先由金融股上陣，包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗、高盛等都將於公布財報數據，至於與台股高度連動的科技業大廠，則預計10月下旬登場，若數據亮眼有望提振台股科技股的投資信心與氛圍。

葉獻文分析，從企業獲利角度來看，近期的拉回讓台股深具投資吸引力，不過，今年來熱門題材如營收大幅成長與缺貨漲價題材多已反應完畢，第四季市場將開始尋找明年具有新規格上市的科技股相關供應鏈，以及整體營運展望明年仍能維持相對高速成長的產業或個股，在基期的考量下，預期科技股表現將優於傳產族群。

永豐投顧則認為，美國債務上限議題影響美股動盪不安，國會參議院兩黨終於做出協議，提高債務上限金額可運用至12月，美股趨向穩定，有助外資回流，台股可望挑戰萬七關卡。此外，指數自9月28日的1萬7286點開始，外資持續賣超七天，賣超金額1400億元，導致台股重挫千點，最低來到1萬6162點。美債上限議題告一段落，目前利空雜音逐漸減弱，加權指數日KD落底向上形成黃金交叉向上，有利指數持續反彈，若後續國際龍頭股揭露的財報業績及展望不錯，指數可望向上挑戰月線1萬7000點及季線1萬7200點。