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新興股市過去一周收紅 法人：各國投資機會多元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美國債務上限危機暫獲解決且美中關係有所進展，掩蓋通膨與利率上揚擔憂，推動新興股市過去一周反彈收紅。富蘭克林投顧展望中長線投資，因總經環境有利新興股市表現，各國投資機會多元。

富蘭克林證券投顧說，未來一周留意中國大陸財新服務業PMI、巴西零售與通膨、俄羅斯GDP，以及中國大陸進出口貿易、通膨、信貸與貨幣供給等9月經濟數據，印度9月通膨數據，以及南韓央行將舉行利率會議，預估維持基準利率於0.75%不變。

富蘭克林證券投顧表示，新興國家大致仍維持寬鬆的財政與貨幣政策，輔以新興市場企業擁有結構性題材推動獲利動能強勁，但相較全球股市具備較低評價水準的優勢，大陸財政與貨幣政策亦有微調空間，看好中長期亞洲等新興市場投資前景。受惠新經濟產業獲利動能較佳所挹注，新興市場企業不論就股東權益報酬率或自由現金流量等指標評估，皆已有明顯改善，新興市場目前已蛻變為更高品質的資產類別。

大陸能耗雙控、限電減產可能加劇經濟下行壓力，高盛證券將第3季GDP年增率由5.1%下修至4.8%，第4季年增率由4.1%下修至3.2%，2021年全年成長率預估由8.2%下修至7.8%。摩根士丹利說，若製造業停產時間太長，恐造成大陸第4季GDP成長率下滑1個百分點。

富蘭克林證券投顧表示，大陸中國官方今年以來加大反壟斷監管、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮進而導致限電，以及疫情影響等多項因素，大陸經濟數據已顯露疲軟跡象，9月官方製造業PMI下滑至49.6，疫情後首度跌落擴張點之下，未免經濟成長急速惡化進而影響就業市場與整體社會穩定，預期官方勢必需要進行政策微調，抵減上述負面因素對於大陸短中期成長動能產生的負面影響。

印度股市今年以來表現強勢，過去幾年莫迪政府統一消費稅、打消銀行業壞帳等政策改革逐步發酵，消費者物價指數年增率回落至央行目標區間之內，預期印度央行可望持續維持寬鬆政策環境，政策改革與實質負利率環境為支撐印度經濟與市場表現重要利基。

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