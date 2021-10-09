史上第一檔！0056股民衝破50萬 超越中信金

台股震盪加劇，加上「國民ETF」元大高股息（0056）公布逾5%高配息，國人投資ETF熱度再創新高峰！統計顯示，本周多檔台股ETF都湧現搶買買盤，受益人刷新成立紀錄，以元大高股息飆增2.3萬名受益人、總人氣飛越50萬大關改寫市場最佳之外，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等熱門ETF也紛紛攻頂，合計上市櫃ETF的受益人大增9.3萬人，總人氣將挑戰300萬大關。

集保結算所公布，上周國內ETF受益人來到289萬人，已經連數周改寫歷史新高，本周台股一度要開打年線保衛戰，台股為主的ETF又跌出超人氣，配合高股息ETF配息出爐，一周來投資ETF的人數增加93,231人，為今年單周最多，總受益人達299.1萬人，即將跨越300萬關卡。

在本周人氣增加第一的ETF，正是「粉絲數」最多的0056，宣布今年將配發1.8元股息，配息率逾5.5%，公布後兩日不論初級或次級市場都有強買盤，使0056近三日規模從946億跳上983億、再跳到995億元，將挑戰千億大關，0056受益人也出現大成長，一周增加23,285名受益人，總數達到50.5萬人，同時是該ETF今年單周成長之最。

0056今年人數成長原有放緩跡象，愈來愈多的高配息和新發行ETF競爭分散市場目光，不過隨股價滑落有殖利率誘因，加上今年配息佳，0056原在今年單周人數成長最多是1.6萬人，這周增加超過2.3萬人，足見高配息的吸引力。

0056也成為首檔坐擁50萬粉絲大軍的超人氣ETF，上市櫃排名並超越中信金（2891）的49.7萬名股民，晉升股民數前九強，對比第八的長榮（2603）有約50.9萬名股民，0056若人氣持續提升，預料很快也會超車長榮。

如再以很多投資人喜好比較金融股和0056，目前唯一能超越0056人氣得只剩下開發金（2883），有超過63萬股民。而0056今年將連11年配發股息，期間平均殖利率5.2%，表現不輸許多高配息的金融股。

另外本周人氣成長第二是「ETF長青樹」0050，人氣增加1.98萬人，總數35萬人，同樣改寫0050自身的紀錄。

值得注意0050股價高達百元，行情震盪時，依舊吸引很多人率先加碼，反映0050長期優異的報酬廣為市場認同，再來是股價不到20元的高股息ETF-國泰永續高股息（00878）人數增加9,011人，總人氣突破23萬人。

其他還有國泰台灣5G+（00881）人氣重返32萬，永豐台灣ESG（00888）超過6.6萬，富邦台50突破11萬人，富邦公司治理（00692）首度達7萬人，近幾月掛牌的中信綠能及電動車（00896）有4.7萬、富邦基因免疫生技（00897）1.8萬、富邦台灣半導體（00892）5.9萬人等，都刷新表現。