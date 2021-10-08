台股收跌73.43點 三大法人賣超120.35億
台股今（8）日開高走低，國慶連假前，市場氣氛觀望，買盤不繼下指數翻黑，台積電（2330）、貨櫃三雄走跌，大盤指數終場收16,640.43點，下跌73.43點，成交量2,710.32億元，周K線呈現長下影線的十字線，本周上漲69.54點，漲幅0.42%；三大法人賣超120.35億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超145.88億元，投信買超16.09億元，自營商買超（合計）9.42億元，其中自營商（自行買賣）買超0.94億元，自營商（避險）買超8.48億元。
台股今日以16,742.35點開高，早盤一度拉升至16,771.71點，可惜後續漲勢無力，指數翻黑，一度下滑至16,605.49點，大立光（3008）開低走低，一度跌破2,000元關卡，下滑至1,990元，終場收2,005元，跌幅5.86%，台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）也下跌，鴻海（2317）收紅，大盤指數終場收16,640.43點，跌幅0.44%。
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