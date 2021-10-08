台股收跌73.43點 三大法人賣超120.35億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今（8）日開高走低，大盤指數終場收16,640.43點，下跌73.43點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股今（8）日開高走低，大盤指數終場收16,640.43點，下跌73.43點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股今（8）日開高走低，國慶連假前，市場氣氛觀望，買盤不繼下指數翻黑，台積電（2330）、貨櫃三雄走跌，大盤指數終場收16,640.43點，下跌73.43點，成交量2,710.32億元，周K線呈現長下影線的十字線，本周上漲69.54點，漲幅0.42%；三大法人賣超120.35億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超145.88億元，投信買超16.09億元，自營商買超（合計）9.42億元，其中自營商（自行買賣）買超0.94億元，自營商（避險）買超8.48億元。

台股今日以16,742.35點開高，早盤一度拉升至16,771.71點，可惜後續漲勢無力，指數翻黑，一度下滑至16,605.49點，大立光（3008）開低走低，一度跌破2,000元關卡，下滑至1,990元，終場收2,005元，跌幅5.86%，台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）也下跌，鴻海（2317）收紅，大盤指數終場收16,640.43點，跌幅0.44%。

自營商 台積電 台股 三大法人

延伸閱讀

三大法人賣超台股120.36億元

台積電9月營收拚新高 國慶連假前買盤觀望

人氣指標航運族群漲勢受阻 台股盤中欲振乏力

台股小幅開高 早盤多空拉据平盤震盪

相關新聞

台股跌73點收16,640點 長榮、大立光守住整數關卡

台股今(8)日下跌73.43點，收盤指數16,640.43點，成交量2,710.32億元。本周K線呈現長下影線的十字線，...

千金股洗牌 力旺擠下大立光登上第三高價股

千金股排名出現洗牌，大立光（3008）今（8）日開低走低，盤中最低曾失守2,000元關卡，下滑至1,990元，終場收在2...

人氣指標航運族群漲勢受阻 台股盤中欲振乏力

雖有美股大漲激勵，但台股今天開盤跳高後賣壓隨即湧現，尤其是人氣指標航運族群漲勢受阻，加權指數10日線16756點左右壓力...

台灣凡事都要跟韓國比？ 謝金河：南韓「股、滙、債市」出現奇怪三殺現象

過去卅年來，台灣和南韓最喜歡比拼經濟，從出口，人均所得，經濟成長率，一直比到股市，滙市的表現。

台股小幅開高 早盤多空拉据平盤震盪

美國債務上限僵局出現進展，美股4大指數出現勁揚走勢，台股今天小幅開高，唯短線獲利了結賣壓加上長假前追價買盤觀望，指數一度...

台股開盤上漲28點 台積電漲2元

台股今(8)日開盤上漲28.49點，開盤指數16,742.35點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價582元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。