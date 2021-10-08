快訊

連9天本土+0！副機師與本土4案Delta皆無關 排除本土感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股跌73點收16,640點 長榮、大立光守住整數關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股8日下跌73.43點，收盤指數16,640.43點。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股8日下跌73.43點，收盤指數16,640.43點。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

台股今(8)日下跌73.43點，收盤指數16,640.43點，成交量2,710.32億元。本周K線呈現長下影線的十字線，較上周五(1日)上漲69.54點。今日焦點放在大立光（3008）2千元關卡及長榮（2603）百元關卡保衛戰，兩檔股價收盤奮力守在整數關卡價之上。

台股經歷昨日上漲激情之後，面臨明日開始的國慶假期，今日買盤相對保守；電子股占大盤成交比重超過五成，但半導體族群今天走勢相對疲軟，類股指數下跌近1%，電腦周邊類股指數則上漲約1%。昨日強勢的貨櫃三雄航運股再度拉回修正，航運類股指數下跌逾2％；鋼鐵類股指數跌幅近3%。

大立光今日收盤價為2,005元，下跌125元；長榮收盤下挫2.5元以100元作收。今日成交金額大的個股中，漢磊（3707）拉回修正而走跌，聯電（2303）、新唐（4919）、大立光、日月光（3711）、天鈺（4961）、世界（5347）及玉晶光（3406）等股相對弱勢；景碩（3189）、智原（3035）、技嘉（2376）、微星（2377）、晶宏（3141）、創惟（6104）、康普（4739）、健策（3653）、力旺（3529）、茂達（6138）及強茂（2481）則相對強勢。

法人說，國慶假期後，進入第3季財報公布的期間，整體上市櫃公司第3季營收表現亮眼，獲利佳的公司應會儘早公布財報，可望對股價帶來激勵性，美國及中國大陸的動向仍影響假期後的台股走勢。

台股

延伸閱讀

人氣指標航運族群漲勢受阻 台股盤中欲振乏力

台股小幅開高 早盤多空拉据平盤震盪

大立光Q3毛利率跌破6成 早盤再面臨2,000元保衛戰

美股勁揚助威台股 萬七成多空分水嶺

相關新聞

台股跌73點收16,640點 長榮、大立光守住整數關卡

台股今(8)日下跌73.43點，收盤指數16,640.43點，成交量2,710.32億元。本周K線呈現長下影線的十字線，...

人氣指標航運族群漲勢受阻 台股盤中欲振乏力

雖有美股大漲激勵，但台股今天開盤跳高後賣壓隨即湧現，尤其是人氣指標航運族群漲勢受阻，加權指數10日線16756點左右壓力...

台灣凡事都要跟韓國比？ 謝金河：南韓「股、滙、債市」出現奇怪三殺現象

過去卅年來，台灣和南韓最喜歡比拼經濟，從出口，人均所得，經濟成長率，一直比到股市，滙市的表現。

台股小幅開高 早盤多空拉据平盤震盪

美國債務上限僵局出現進展，美股4大指數出現勁揚走勢，台股今天小幅開高，唯短線獲利了結賣壓加上長假前追價買盤觀望，指數一度...

台股開盤上漲28點 台積電漲2元

台股今(8)日開盤上漲28.49點，開盤指數16,742.35點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價582元。

富邦期貨：投資人仍需留意台股潛在回檔風險

美國債務違約危機暫時解除，參議院多數黨領袖舒默和共和黨領袖麥康奈爾同意短期將債務上限提高4,800億美元，使得債務上限將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。