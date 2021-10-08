台股跌73點收16,640點 長榮、大立光守住整數關卡

台股今(8)日下跌73.43點，收盤指數16,640.43點，成交量2,710.32億元。本周K線呈現長下影線的十字線，較上周五(1日)上漲69.54點。今日焦點放在大立光（3008）2千元關卡及長榮（2603）百元關卡保衛戰，兩檔股價收盤奮力守在整數關卡價之上。

台股經歷昨日上漲激情之後，面臨明日開始的國慶假期，今日買盤相對保守；電子股占大盤成交比重超過五成，但半導體族群今天走勢相對疲軟，類股指數下跌近1%，電腦周邊類股指數則上漲約1%。昨日強勢的貨櫃三雄航運股再度拉回修正，航運類股指數下跌逾2％；鋼鐵類股指數跌幅近3%。

大立光今日收盤價為2,005元，下跌125元；長榮收盤下挫2.5元以100元作收。今日成交金額大的個股中，漢磊（3707）拉回修正而走跌，聯電（2303）、新唐（4919）、大立光、日月光（3711）、天鈺（4961）、世界（5347）及玉晶光（3406）等股相對弱勢；景碩（3189）、智原（3035）、技嘉（2376）、微星（2377）、晶宏（3141）、創惟（6104）、康普（4739）、健策（3653）、力旺（3529）、茂達（6138）及強茂（2481）則相對強勢。

法人說，國慶假期後，進入第3季財報公布的期間，整體上市櫃公司第3季營收表現亮眼，獲利佳的公司應會儘早公布財報，可望對股價帶來激勵性，美國及中國大陸的動向仍影響假期後的台股走勢。